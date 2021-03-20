В Мурманске арестовали гендиректора завода из-за хищений при ремонте «Адмирала Кузнецова»

Октябрьский районный суд Мурманска постановил арестовать на два месяца гендиректора судоремонтного завода по делу о хищении 45 млн руб. при ремонте крейсера «Адмирал Кузнецов», сообщил источник ТАСС. «Адмирал Кузнецов» — крупнейший корабль и единственный авианосец ВМФ России, входит в состав Северного флота.

По уголовному делу о хищении средств прошло около десяти обысков в акционерном обществе «10 ордена Трудового Красного Знамени судоремонтный завод» и по местам жительства ряда руководителей предприятия. Правоохранительные органы продолжают устанавливать возможных соучастников. По информации на сайте предприятия, должность гендиректора занимает Евгений Зудин.

«Основанием (обысков.—“Ъ”) послужило уголовное дело, возбужденное в отношении генерального директора предприятия, которого подозревают в хищении около 45 млн руб., выделенных на ремонт крейсера "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов"»,— сообщил источник агентства.

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В 2019 году на борту «Адмирала Кузнецова», который был на ремонте в Мурманске, произошел пожар. Два человека погибли, более десяти пострадали. В августе 2020 года Объединенная судостроительная корпорация завершила подсчет суммы ущерба, на восстановление после пожара планировалось направить 300–350 млн руб.