Иностранцам запретили владеть землей в Крыму

С 20 марта вступил в силу запрет для лиц без гражданства, иностранных граждан и юридических лиц владеть земельными участками в большинстве районов Крыма. Указ об изменении перечня приграничных территорий, где иностранцы не могут владеть землей, год назад подписал президент Владимир Путин.

Согласно Гражданскому кодексу (ч.1 ст.238), если в собственности лица оказалось имущество, которое в силу закона не может ему принадлежать, ему нужно передать его в течение года с момента возникновения права собственности, если законом не установлен иной срок. По данным РБК, в ситуации с землями в Крыму год определен с момента издания указа.

Росреестр сообщил, что имущество иностранцев, которые не передали права на землю в установленный срок, подлежит принудительной продаже. Деньги от продажи передадут бывшему собственнику или в государственную или муниципальную собственность с возмещением собственнику стоимости имущества, которую определил суд.

Согласно указу президента, в перечень приграничных территорий попали Алушта, Ялта, Джанкой, Евпатория, Феодосия, Армянск, Судак, Саки и Керчь и восемь муниципалитетов Севастополя.

По данным на апрель 2020 года, иностранцам принадлежали более 11,5 тыс. участков, среди владельцев граждане 55 стран, большинство из них — украинцы. Также землями владеют граждане и юрлица Белоруссии, Германии, Казахстана, Израиля, Литвы, Австралии, Сирии, Вьетнама, ОАЭ и Саудовской Аравии.

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