Зеленский продлил санкции против Сбербанка и Проминвестбанка

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) о продлении на три года санкций в отношении дочерней структуры российского Сбербанка, а также Проминвестбанка. Санкции действуют с 2017 года.

Санкции предполагают запрет вывода средств за пределы Украины. Указ Владимира Зеленского опубликован на его сайте. Согласно документу, МИД Украины должен проинформировать компетентные органы Евросоюза, США и других государств о применении санкций и поставить вопрос о введении аналогичных ограничений.

В 2017 году Украина ввела санкции против пяти работавших в стране структур российских госбанков: Сбербанка и ВТБ, «БМ Банка» (входил в ВТБ), Проминвестбанка («дочка» ВЭБа) и VS Bank («внучка» Сбербанка). В 2018 году банки группы ВТБ прекратили работу на Украине, а Сбербанк продал VS Bank.