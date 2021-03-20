Борис Джонсон привился вакциной AstraZeneca

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сделал первую прививку против коронавируса вакциной компании AstraZeneca и Оксфордского университета. Господин Джонсон переболел COVID-19 весной прошлого года.

«Я только что сделал первую прививку вакциной Оксфордского университета и AstraZeneca. Благодарю всех выдающихся ученых, персонал национальной службы здравоохранения и волонтеров, благодаря которым вакцинация стала реальностью. Прививка — лучшее, что мы можем сделать, чтобы вернуться к жизни, по которой мы так скучаем»,— написал господин Джонсон в Twitter.

I’ve just had my first AstraZeneca vaccine.



Get your jab when you’re asked to do so. It’s good for you, it’s good for your family and it’s a great thing for the whole country. pic.twitter.com/pc5tnY9PGK — Boris Johnson (@BorisJohnson) March 19, 2021

Ранее вакцинацию против COVID-19 прошли королева Великобритании Елизавета II и ее муж принц Филипп, принц Чарльз и его супруга герцогиня Камилла. Какую именно вакцину они получили, не сообщалось. В стране также используются вакцины Pfizer и BioNTech, Moderna.

В марте 20 стран отказались от применения вакцины AstraZeneca в связи со случаями тромбоза после прививок. Европейское агентство лекарственных средств и Британский медицинский регулятор (MHRA) не установили взаимосвязи между вакцинацией и риском образования тромбов. О безопасности препарата также сообщила ВОЗ. После этого многие страны, в том числе Германия, Франция, Италия, Нидерланды и Болгария, возобновили вакцинацию.

Подробнее о прививочной кампании в мире — в материале “Ъ” «Вокруг вакцин творятся антидела».