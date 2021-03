Борис Джонсон привился вакциной AstraZeneca

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сделал первую прививку против коронавируса вакциной компании AstraZeneca и Оксфордского университета. Господин Джонсон переболел COVID-19 весной прошлого года.

«Я только что сделал первую прививку вакциной Оксфордского университета и AstraZeneca. Благодарю всех выдающихся ученых, персонал национальной службы здравоохранения и волонтеров, благодаря которым вакцинация стала реальностью. Прививка — лучшее, что мы можем сделать, чтобы вернуться к жизни, по которой мы так скучаем»,— написал господин Джонсон в Twitter.

I’ve just had my first AstraZeneca vaccine.



Get your jab when you’re asked to do so. It’s good for you, it’s good for your family and it’s a great thing for the whole country. pic.twitter.com/pc5tnY9PGK