Большинство жильцов дома в Химках вернулись в свои квартиры после взрыва

Жильцы трех из четырех подъездов дома в Химках, где произошел взрыв, вернулись в свои квартиры. Подача тепла и воды в их квартиры восстановлена. Обесточенным остался один подъезд.

«Эвакуировали только четвертый подъезд, 36 квартир. Остальные жильцы трех подъездов живут, уже все нормально. Восстановили газоснабжение, электричество, водоснабжение»,— сообщила пресс-служба администрации муниципалитета (цитата по «Интерфаксу»). По данным администрации, в отелях размещены 19 человек.

Утром 19 марта в жилом девятиэтажном доме в Химках произошел взрыв, межэтажные перекрытия между восьмым и девятым этажами обрушились. Три человека погибли, четверо пострадали. МЧС назвало предварительной причиной взрыв газовоздушной смеси. Власти Подмосковья пообещали семьям погибших по 1 млн руб.