В Грузии медсестра умерла после прививки вакциной AstraZeneca

По сообщению Министерства здравоохранения Грузии, 27-летняя медсестра скончалась в тбилисской клинической больнице от анафилактического шока, проявившегося у нее сразу после прививки антиковидной вакциной AstraZeneca.

Укол медработнику сделали в центре вакцинации южногрузинского города Ахалцихе в 200 км от столицы. Сразу после прививки молодая женщина дала интервью журналистам нескольких местных и общенациональных телекомпаний, сказав, что чувствует себя отлично и призывает всех граждан, в первую очередь своих коллег, немедленно привиться «абсолютно безопасной вакциной AstraZeneca». Еще в ходе интервью она почувствовала себя плохо, затем впала в кому. Вечером в четверг больную срочно перевели в тбилисскую клинику, где утром в пятницу она скончалась, не приходя в сознание.

Тем не менее чрезвычайная государственная комиссия решила не приостанавливать процесс вакцинации. Впрочем, желающих не так много даже среди медработников, а после случившейся трагедии наверняка станет еще меньше. Бывший мэр Тбилиси Гиги Угулава рассказал журналистам, что, по сообщению членов его семьи, пожелавших привиться, в Тбилисском центре вакцинации отказались открыть герметичную коробку с десятью флаконами AstraZeneca, поскольку опасались, что большинство доз придет в негодность, когда желающих привиться в тот момент было всего три человека.

Грузия начала прививать население от COVID-19 позднее всех в регионе, ожидая вакцины западного производства. Наконец после долгих переговоров и просьб страна все же получила 43 200 доз AstraZeneca, но «освоение» и администрирование даже столь мизерного количества прививочных доз сталкиваются с огромными проблемами из-за «вакцинофобии» населения.

Глава Национального центра контроля над заболеваниями Амиран Гамкрелидзе, признав тяжесть проблемы на специальном брифинге по поводу анафилактического шока у 27-летней медсестры, с горечью заметил: за все годы независимости после примерно 25 млн прививок различными вакцинами лишь однажды, в 1990-х годах, анафилактическая реакция завершилась летальным исходом. «Сегодня в мире таких случаев — единицы на десятки миллионов привившихся от COVID-19»,— подчеркнул господин Гамкрелидзе.

О расколе мира на сторонников и противников англо-шведского препарата читайте в материале “Ъ” «Отказ от AstraZeneca стал вирусным».

Георгий Двали, Тбилиси