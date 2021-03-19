«Синара-ГТР» займется обновлением трамвайной сети в Таганроге

ООО «Синара — Городские транспортные решения примет участие в обновлении трамвайной сети Таганрога. Об этом рассказал президент группы компаний «Синара» Дмитрий Пумпянский во время визита в Таганрог 18 марта. Город посетили губернатор Василий Голубев и сенатор от Ростовской области Андрей Яцкин. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Ростовской области.

В сообщении говорится, что в рамках обновления Таганрога и развития его как туристического центра в городе планируется модернизировать 45 км трамвайных сетей, восемь тяговых подстанций, закупить 60 трамваев и создать современное трамвайного депо. «Нами было принято решение поучаствовать в реконструкции городской трамвайной сети в городе Таганроге. Учреждено предприятие „Синара ГТР Таганрог“, которое уже подало заявку на участие в конкурсе. Мы для себя это решение приняли. Это пилотная модель для РФ, она сложная, но тем интереснее. Здесь, в Таганроге, сегодня обкатывается модель, которая может потом тиражироваться на всю Российскую Федерацию»,— господин Пумпянский.

Отмечается, что в рамках проекта в городе планируется капитально отремонтировать 230 фасадов домов и обновить кровлю 154 многоквартирных домов, сообщает пресс-служба губернатора региона. Кроме того, в течение трех лет планируется отремонтировать 23 дороги протяженностью 44,6 км.

Напомним, в январе 2021 года губернатор Ростовской области озвучил намерение области развивать Таганрог как туристический центр. Он сообщил, что уже существует дорожная карта развития, в которой есть такие разделы как развитие туризма, транспортной инфраструктуры, дорожное хозяйство, ЖКХ и комфортная среда, мероприятия по комплексному развитию. Основная часть плана рассчитана до 2025 года. Как уточнил господин Голубев, деньги на реализацию программы развития будут поступать, в частности, и из федерального бюджета. В на этой неделе была создана рабочая группа по развитию города, в которую вошли областные министры, главы Таганрога и Неклиновского района и представители таганрогских предприятий.

Наталья Шинкарева