Василий Голубев рассказал о планах развития Таганрога

Таганрог Ростовской области намерены развивать как туристический центр. Об этом в ходе ежегодной пресс-конференции заявил губернатор региона Василий Голубев.

«Существует дорожная карта по созданию туристического центра в Таганроге. И в ней речь идет не только о центральном районе города, а о его комплексном развитии. В карте следующие разделы: развитие туризма, транспортной инфраструктуры, дорожное хозяйство, ЖКХ и комфортная среда, мероприятия по комплексному развитию. Основная часть плана рассчитана до 2025 года. Деньги на реализацию будут поступать в том числе из федерального бюджета»,— рассказал губернатор. По его словам, уже в феврале Василий Голубев обсудит с жителями Таганрога обновление транспортной инфраструктуры, в частности, трамваев и троллейбусов.

Кристина Федичкина