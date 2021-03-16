На Дону организовали рабочую группу по развитию Таганрога как туристического центра

В Ростовской области сформирована рабочая группа по комплексному развитию города Таганрога как туристического центра, сообщает пресс-служба управления информационной политики правительства региона.

Руководителем рабочей группы назначен заместитель губернатора Александр Скрябин. В состав органа вошли министр экономического развития Ростовской области Максим Папушенко, министр по физической культуре и спорту региона Самвел Аракелян, министр культуры области Анна Дмитриева, министр строительства, архитектуры и территориального развития региона Сергей Куц и другие руководители и заместители руководителей органов исполнительной власти области. Кроме того, в состав комиссии вошли глава администрации Таганрога Андрей Лисицкий и глава Неклиновского района Василий Даниленко, начальник отдела туризма управления развития туризма и межрегиональных связей министерства экономического развития области Ольга Сторожева, управляющий директор АО «Таганрогский металлургический завод» Сергей Билан и другие.

Напомним, в январе губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил о намерении региона развивать Таганрог как туристический центр. Он рассказал, что уже существует дорожная карта развития, в которой есть такие разделы как развитие туризма, транспортной инфраструктуры, дорожное хозяйство, ЖКХ и комфортная среда, мероприятия по комплексному развитию. Основная часть плана рассчитана до 2025 года. Как уточнил господин Голубев, деньги на реализацию программы развития будут поступать, в частности, и из федерального бюджета.

Наталья Шинкарева