Приложный набор

Россияне после покупки нового смартфона сами предпочитают устанавливать российские приложения, которые по закону с 1 апреля должны будут предустанавливаться на устройства. К такому выводу по итогам опроса пришли специалисты компании «Ромир». Сейчас иностранные приложения лидируют только в категориях «мессенджеры» и «браузеры», а российские — в категориях «социальные сети», «банкинг» и «антивирусы».

По данным опроса «Ромир», с которыми ознакомился “Ъ”, россияне при покупке нового смартфона в первую очередь предпочитают устанавливать приложения российских компаний. Среди российских приложений, которые россияне устанавливают в первую очередь, лидируют:

«ВКонтакте» (его назвали 60% опрошенных),

«Сбербанк Онлайн» (38%),

«Яндекс» (10%).

Всего в исследовании участвовали 800 респондентов в возрасте от 18 до 55 лет, проживающие во всех федеральных округах и владеющие смартфонами на iOS и Android. Для каждого приложения исследователи выбрали две ключевые характеристики: «устанавливаются в первую очередь» и «используются в целом».

Среди почтовых приложений по первому критерию лидером оказалась «Почта Mail.ru». Ее устанавливают в первую очередь 35,4% респондентов. По этому же критерию немного уступает почтовый сервис Gmail (34,5%) и «Яндекс.Почта» (25,4%).

В целом же Gmail популярнее — об ее использовании заявили 73% опрошенных.

Далее идут «Яндекс.Почта» и Mail.ru — 69,8% и 64,3% соответственно. В категории «социальные сети» россияне в первую очередь устанавливают «ВКонтакте» (56,6%). Следом идет Instagram (29,4%). «ВКонтакте» лидирует и по метрике пользования в целом (90,4%), Instagram слабо отстает по этому показателю (82%).

Самым популярным антивирусным приложением по критерию установки в первую очередь стало Kaspersky Internet Security (47,1%). 19,3% опрошенных в первую очередь установят Avast Mobile Security, 9,6% — ESET Mobile Security & Antivirus. Онлайн-кинотеатр Ivi 22% опрошенных установили бы в первую очередь. Половина же пользуется им в целом, примерно те же показатели у «Кинопоиска» и Netflix.

Только среди категорий «браузеры» и «мессенджеры» лидерство у приложений иностранных компаний.

Среди браузеров пользователи сначала устанавливают Google Chrome (38,8%) и «Яндекс.Браузер» (37,4%). Что касается пользования в целом, то лидируют Google Chrome (80%), «Яндекс.Браузер» (74%) и Opera (27%). В качестве мессенджера первым россияне устанавливают WhatsApp (61%), затем идет Telegram (24,8%) и Viber (11,6%). В целом же WhatsApp используют 91% опрошенных.

С 1 апреля на смартфоны и планшеты потребуется устанавливать 16 классов программ, в числе которых приложения Mail.ru Group, «Яндекса», «Лаборатории Касперского», компании «Новые облачные технологии» (НОТ; бренд «МойОфис»), а также «Госуслуги», платежная система «Мир» и отечественные видеосервисы.



Исследователи «Ромир» заключили, что многие приложения, вошедшие в список для предустановки в рамках закона, россияне уже используют.

С этим выводом согласен и гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. В целом же пользователь должен поступать так, как ему удобно, и устанавливать нужные ему приложения сам, настаивает он.

Арина Барабанова, Дмитрий Шестоперов