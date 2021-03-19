Бизнес не заболел

По итогам 2020 года бизнес Черноземья в целом не показал отрицательных финансовых результатов, считают в международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. По данным проведенного компанией исследования, Белгородская и Воронежская области даже вошли в десятку регионов с наилучшей динамикой прироста прибыли. Не изменился показатель только в Липецкой области, в остальных регионах также наблюдается увеличение. В компании отмечают, что сильно пострадал в пандемию слабо представленный в России малый и средний бизнес. Эксперты согласны с тем, что в Черноземье доля МСП несущественна: по их мнению, прибыль выросла в основном у крупных предприятий и бизнеса, работающего с госсектором.

Исследование «Год триллионных убытков: падение прибыли российского бизнеса оказалось рекордным за 12 лет» международная аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza представила в середине марта. По ее данным, из-за вызванного пандемией кризиса в 2020 году снижение доходов бизнеса в целом в стране оказалось на уровне 23,5%. Сильнее падение в XXI веке FinExpertiza фиксировала только в кризисном 2008 году — 30,4%. В денежном выражении предприятия в прошлом году по сравнению с предыдущим недополучили 3,8 трлн руб.

В консалтинговой компании отметили, что российская промышленность «испытала шок от обвала цен на нефть, форсированного развалом сделки ОПЕК+, и удешевления других сырьевых товаров, а ориентированные на массовый потребительский спрос отрасли были вынуждены ограничить свою работу из-за карантинных мер». Там добавили, что восстановление экономики началось в октябре и за последние три месяца 2020 года финпоказатели превзошли аналогичный период 2019-го. Однако в целом результат все равно оказался отрицательный.

По итогам года финпоказатели бизнеса ухудшились в 48 из 85 регионов. При этом падение не коснулось бизнеса из Черноземья, сообщили “Ъ-Черноземье” в компании. Более того, Белгородская и Воронежская области оказались в десятке регионов с наиболее позитивными итогами.

По данным FinExpertiza, в Белгородской области сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) по сравнению с 2019 годом увеличился со 162,8 млрд до 361,1 млрд руб., на 82,8%. По максимальному размеру прироста прибыли регион занимает третье место, по динамике показателя — десятое. В Воронежской области финрезультат вырос почти вдвое — на 193,6%, с 36 млрд до 61,7 млрд руб. По максимальному приросту это десятая строчка, по динамике — четвертая.

Также значительное увеличение прибыли зафиксировано в Тамбовской области. Здесь сальдированный результат вырос на 71%, с 23,9 млрд до 41,1 млрд руб. В Орловской области показатель увеличился с 20 млрд до 31,1 млрд руб., на 53,1%. В Курской области рост составил 14,3%, с 87,3 млрд до 99 млрд руб. Единственным из регионов Черноземья, где показатель остался на прежнем уровне, но без падения, стала Липецкая область. FinExpertiza зафиксировала рост на 0,2%, в денежном выражении финансовый результат составил 130,7 млрд руб.

Самыми пострадавшими от коронавируса отраслями в компании ожидаемо назвали гостиничный бизнес, общепит, транспортировку, хранение, оптовую торговлю (кроме торговли автотранспортом), электро- и газоснабжение, а также добычу полезных ископаемых.

В то же время во время кризиса многие сферы смогли заработать. В первую очередь это различная административная деятельность (аренда и лизинг, обслуживание зданий и территорий, охрана, хозяйственное обеспечение предприятий и прочие вспомогательные услуги для бизнеса). Кроме того, выросли сельское хозяйство, недвижимость, строительство, розничная торговля, информация и связь.

Президент FinExpertiza Елена Трубникова отметила, что российский бизнес и экономика «пострадали не столь сильно, как в большинстве крупных стран»: «Меньшие потери в нашей стране объясняются структурой бизнеса, основная доля которого приходится на госсектор и сырьевые предприятия. В то же время сфера услуг и сегмент малого и среднего бизнеса, наиболее пострадавшие от коронавируса, в России представлены слабо. Это позволило отечественной экономике смягчить падение, но в постпандемийный период эта же структурная особенность будет являться сдерживающим фактором для развития».

В Черноземье крупные добывающие производства расположены в Белгородской и Курской областях. Кроме того, во всех регионах развит крупный агропромышленный сектор и обрабатывающие производства. Бизнес-омбудсмен Воронежской области Павел Ковалев считает, что положительный финансовый результат в основном был достигнут за счет прибыли крупных предприятий и бизнеса, связанного с госсектором. «Традиционно выросли сельское хозяйство и строительство. Малый и средний бизнес в пандемию пострадал очень сильно, но доля МСП в регионе несущественна, поэтому на итогах она почти не отразилась», — пояснил господин Ковалев. Он также отметил, что ухудшению позиций МСП поспособствовала непростая ситуация с ОКВЭДами: «У нас часты случаи, когда компания занимается в отрасли, признанной правительством РФ пострадавшей, но работает не по включенному в перечень ОКВЭДу и поэтому не может получить господдержку».

Вице-губернатор — руководитель департамента экономического развития Белгородской области Олег Абрамов напомнил, что регион закончил год с ростом индекса промышленного производства: «Руку к этому приложили и крупные, и малые предприятия. Нам грех жаловаться».

Александр Прытков