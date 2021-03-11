Зампрокурора Подмосковья подал в отставку

Заместитель прокурора Московской области Семен Якубов подал рапорт об увольнении по собственному желанию, сообщила представитель прокуратуры Московской области Наталия Григорьева. Ранее ТАСС и РБК со ссылкой на источники сообщили, что господина Якубова отстранили по отрицательным основаниям.

«Якубовым подан рапорт на увольнение по собственному желанию, который в настоящее время находится на рассмотрении»,— сказала госпожа Григорьева ТАСС.

При этом, по словам источника ТАСС, в отношении господина Якубова проводится проверка.

Семен Якубов родился в 1977 году в Махачкале (Дагестан). С апреля 2017 года он был заместителем прокурора Подмосковья. До этого господин Якубов занимал руководящие должности в прокуратурах Москвы и города Одинцово Московской области.