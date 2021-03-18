Якутского шамана Габышева признали невменяемым

Шамана Александра Габышева признали невменяемым по результатам психолого-психиатрической экспертизы, которую проводили в Якутском психоневрологическом диспансере, сообщил координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников. Экспертизу проводили в рамках уголовного дела о насилии в отношении росгвардейца.

«Что касается опротестовать: можно ходатайствовать о проведении повторной экспертизы, но мы для себя пока не решили, как действовать»,— сказал господин Прянишников «МБХ Медиа». По его словам, теперь господина Габышева могут принудительно отправить на лечение.

Весной 2019 года Александр Габышев отправился пешком в Москву «изгонять Путина». В сентябре 2019 года его задержали и отправили обратно в Якутию. В мае 2020 года господин Габышев был помещен в Якутский республиканский психоневрологический диспансер. В июле шамана выписали из стационара, он должен был проходить диспансерное наблюдение у психиатра.

Господин Габышев в январе анонсировал новый поход на Москву в марте. Психдиспансер утверждает, что в 2021 году он отказался от приемов у психиатра. В конце января его снова отправили в психдиспансер.

Подробнее — в материале “Ъ” «Шаману предстоит новый обряд».