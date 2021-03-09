Зеленую энергетику переводят на строгий режим

Правительство опубликовало правила новой программы поддержки ВИЭ на 2025–2035 годы, и они оказались неожиданно строгими. По новым требованиям генератор может потерять 30–80% общего платежа при невыполнении плана выработки в первый год работы. За недостаточный объем продаж оборудования за рубеж инвесторам грозит штраф в пределах трети платежа, за низкую локализацию — 75–85%. Правила утверждены, хотя неизвестен денежный объем программы, возмущаются инвесторы. При его снижении, полагают аналитики, часть игроков уйдут с рынка.

Правительство опубликовало постановление, вводящее правила новой программы поддержки ВИЭ на 2025–2035 годы. Теперь отборы проектов солнечных и ветровых электростанций (СЭС и ВЭС), а также мини-ГЭС до 50 МВт будут проходить по минимальной одноставочной цене за киловатт-час (включает капитальные и эксплуатационные затраты). По тому же критерию будут отбираться и проекты СЭС на 2023 и 2024 годы из первой программы поддержки ВИЭ (480 МВт). Первые конкурсы по новым правилам должны пройти до 4 сентября.

6 ГВт будет построено по первой программе поддержки ВИЭ до 2024 года

ВИЭ-объекты строятся за счет потребителей электроэнергии, которые 15 лет платят повышенные платежи за зеленые мощности. В новой программе платеж зависит от выработки: генератор будет заявлять план по выработке на все 15 лет, а при невыполнении плана платеж снижается. По оценкам Ассоциации предприятий солнечной энергетики (АСЭ), в текущей редакции при длительном снижении выработки относительно плана в первый год работы генератор может потерять не менее 30% от общего платежа за все 15 лет. Максимальная потеря может составить до 80% от общего платежа за весь срок, говорит другой собеседник “Ъ” в отрасли. ВИЭ-объекты начнут наравне с тепловой генерацией штрафовать и за отклонение от плана выработки на рынке на сутки вперед (РСВ) — штраф составит 30% от цены РСВ в конкретный день, отметили в АСЭ. При этом ВИЭ-объекты зависят от внешних факторов, в отличие от ТЭС, а спрогнозировать погоду на 15 лет вперед практически невозможно, подчеркивает источник “Ъ”.

Постановление также вводит штрафы за невыполнение целевого показателя по экспорту (доля выручки от продажи ВИЭ-оборудования за рубеж в стоимости станции, см. “Ъ” от 6 августа 2020 года). Для СЭС и ВЭС штраф в 2025–2029 годах составит 10% от гарантированного платежа, в 2030–2032 годах вырастет до 21%, а в 2033–2035 годах достигнет 33%. Постановление увеличивает и штрафы за недостаточную локализацию оборудования ВИЭ-объектов: штраф для СЭС — 85%, для ВЭС и мини-ГЭС — 75%.

Правила опубликованы, однако не утвержден объем программы, чем недовольны генераторы. В начале года Минэнерго предложило снизить финансирование с 400 млрд руб. до 306 млрд руб. (см. “Ъ” от 20 января). «Конструктивное обсуждение правил еще продолжается»,— говорит один из источников “Ъ” в отрасли. Три собеседника “Ъ” допустили, что в постановление могут быть внесены уточнения. “Ъ” направил запрос в Минэнерго.

Требования по локализации и штрафы за их невыполнение соответствуют согласованному ранее объему поддержки в 400 млрд руб. (в ценах 2021 года), если итоговая цифра будет ниже, эти параметры придется пересматривать, заявили “Ъ” в Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ, объединяет инвесторов в ВИЭ). «Штраф за "неэкспорт" для СЭС и ВЭС явно выглядит избыточным,— уверены в ассоциации.— Риски таких серьезных потерь будут закладываться в цену проектов и искусственно препятствовать достижению ценового паритета с традиционной генерацией. Вопросы также вызывает ответственность инвесторов за соблюдение плановой выработки: в ряде сценариев она в разы превышает стоимость недоотпуска, хочется верить, что в формулу закралась опечатка».

Руководитель направления «Электроэнергетика» Центра энергетики МШУ «Сколково» Алексей Хохлов считает, что проблемы с продлением программы поддержки ВИЭ объясняются просто: в РФ нет предпосылок для масштабного развития ВИЭ. Он полагает, что с новыми требованиями игроки сектора ВИЭ в состоянии справиться, но остается болезненный вопрос размера программы, и им предстоит определиться со своим участием в ней и с тем, «стоит ли овчинка выделки».

Полина Смертина