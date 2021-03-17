Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую ставку на уровне 0,0–0,25% годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Кроме того, ФРС улучшила прогноз роста ВВП США в 2021 году с 4,2% до 6,5%. Прогноз по безработице снижен с 5% до 4,5%. Прогноз по инфляции в текущем году также повышен — с 1,8% до 2,4%.

На прошлом заседании, в январе 2021 года, ФРС США также сохранила ключевую ставку на уровне 0,0–0,25% годовых. В последний раз ставка менялась в марте 2020 года, тогда она была экстренно снижена до уровня 0–0,25%.

Подробности — в материале “Ъ” «ФРС сохранила мягкость».