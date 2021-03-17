Еврокомиссия представила проект цифрового сертификата вакцинации от COVID-19

Европейская комиссия предложила создать цифровой зеленый сертификат, чтобы упростить передвижение внутри ЕС во время пандемии COVID-19. Сегодня, 17 марта, комиссия приняла законодательное предложение, устанавливающее общие рамки для этого документа.

Цифровой зеленый сертификат будет доказательством того, что человек был вакцинирован от коронавируса, получил отрицательный результат теста или уже переболел COVID-19. Это позволит избежать дискриминации людей, которые не планируют вакцинироваться, считает ЕК. Сертификат будут предоставлять гражданам бесплатно в цифровом или бумажном формате. Он будет содержать специальный QR-код для подтверждения подлинности. Евркомиссия поддержит государства—-члены ЕС в технической реализации проекта.

Сертификат будет действителен во всех государствах—членах ЕС, а также доступен для граждан Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии. Цифровой зеленый сертификат должны будут получить не только граждане ЕС, но и члены их семей независимо от их гражданства. Он также должен быть выдан проживающим в ЕС людям, не имеющим гражданства, и посетителям, которые имеют право путешествовать в другие государства-члены.

«Система цифрового зеленого сертификата — это временная мера. Она будет приостановлена, как только Всемирная организация здравоохранения объявит об окончании международной чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, связанной с COVID-19»,— говорится в сообщении ЕК. ТАСС со ссылкой на проект сертификата пишет, что внедрить их должны к середине июня.

В феврале в Брюсселе прошел двухдневный видеосаммит Евросоюза. По инициативе канцлера Австрии Себастьяна Курца одной из центральных тем, которую обсуждали лидеры стран-участниц, стали перспективы общеевропейских сертификатов о вакцинации. Тогда сообщалось, что они могут быть запущены в ЕС в течение трех месяцев.

Подробности — в материале “Ъ” «Что доставать из широких штанин».