Вакансии чужой мечты

Опубликованы результаты рейтинга лучших работодателей FutureToday 2020 года. Наиболее интересный тренд — «брендирование» работодателей среди студентов, которые не собираются и не будут работать в своих «компаниях мечты», и более уверенное знание ими участников рынка, на котором они работать будут. Уже три четверти старшекурсников и выпускников считают лучшими работодателями кого-либо из «тройки» «Яндекс»—Google—Apple, но в целевой аудитории лидеры — СИБУР, Mail.ru Group, McKinsey & Co. Своеобразная веха истории рынка труда: в 2020 году в число лучших работодателей впервые вошло правительство РФ.

Рейтинг FutureToday в 2021 году выпускается пятый год, и это крупнейшее российское исследование рынка труда для выпускников университетов РФ: опрос 31 тыс. респондентов (19,5 тыс. целевых опросов) — студентов старших курсов или выпускников в 46 вузах РФ (17 городов, 204 факультета, лидеры качественного образования в РФ по мнению самих работодателей). FutureToday, помимо предпочтений респондентов о будущей работе, выявляет и особенности вступающих на рынок труда специалистов в разных сферах — от зарплатных ожиданий (они в 2020 году практически не изменились) до предпочтений компьютерных игр (78% опрошенных в них не играют, лидеры — Dota 2 и CS Global Offensive, по 8,5%).

Даже в длительной серии опросов лидеры-работодатели меняются редко: FutureToday сообщила о постепенном снижении позиций «Газпрома» (остается четвертым по популярности работодателем РФ после «Яндекса», Apple и Google — и опережает Сбербанк, сохраняющий пятое место) и росте популярности Mail.ru Group (6-е место; в 2019 году 8-е; в 2017-м — 12-е). Впрочем, это, видимо, не настолько важно, похожая история наблюдается и с «Роснефтью». Реальные сдвиги можно наблюдать в различиях разных выборок рейтинга. Авторы делают как общий рейтинг (любой студент выбирает «лучшего» работодателя, даже если он по образованию не может претендовать на работу у него), так и рейтинг «лучших из лучших» (лучших работодателей выбирают студенты самых востребованных у работодателей факультетов) и «целевой» (рейтинг работодателей, упоминаемых на целевых для них факультетах) — и динамика в них отличается.

В «общем» измерении процесс очевиден: «звездные» работодатели, кроме «Газпрома» в топ-5 и ряда незначительных исключений, за год свою популярность лишь улучшили. «Работа мечты» все больше становится чистой легендой: если в 2019 году в «Яндексе» хотели бы работать 23% выпускников, то в опросах 2020 года — уже 28%, в Google и Apple трудились бы с удовольствием 25,6% и 21,2% опрошенных. Все они, разумеется, не пойдут даже подавать туда резюме. В рейтингах «лучших из лучших» картина обратная (более «качественные» студенты, как правило, лучше разбираются в том, где бы они на самом деле хотели трудиться), как и в «целевых» — за год популярность лидирующих работодателей среди студентов, которые имеют шансы там реально оказаться, немного снизилась. Так, в «целевом» рейтинге 2019 года в СИБУРе хотели бы работать 24,8% выпускников, а в 2020 году 19,3%, с другими лидерами происходит примерно то же.

Рационально предположить, что 2020 год и возможность подумать в тишине (на самоизоляции) о будущем увеличил число студентов, разобравшихся в структуре своего будущего рынка и назвавших «компанией своей мечты», а не «просто мечты», работодателей «второй линии» — к тому же там явно легче делать карьеру. Это, возможно, объясняет появление в списке «лучших из лучших» работодателей НИПИГАЗ (логистика в нефтегазе).

И наконец, важное, хотя и чисто символическое событие 2020 года — появление в рейтинге коллективного работодателя «Органы исполнительной власти РФ». Напомним, ранее в списках FutureToday фигурировали госкорпорации и ЦБ. Правительство как место для карьеры фигурирует и в рейтинге «лучшие из лучших» — но не в «целевом»: пока будущих ультрапрофессионалов все же больше интересует корпоративный сектор, IKEA как работодатель в своей целевой аудитории остается важнее Минпромторга.

Дмитрий Бутрин