«Работа.ру»: рейтинг зарплатных ожиданий возглавили Москва и Санкт-Петербург

Москва и Санкт-Петербург стали лидерами по зарплатным ожиданиям среди городов России, сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса «Работы.ру». Так, на зарплаты от 79 тыс. до 126 тыс. руб. в этих городах претендуют специалисты сферы ИТ, СМИ и финансов.

Опрос проводился в феврале 2021 года, участие приняли 4 тыс. россиян старше 18 лет во всех округах России.

Большинство опрошенных считают, что высокую зарплату по специальности можно получать в Москве (86%), Санкт-Петербурге (29%), Новосибирске и Екатеринбурге (по 7%), Казани и Сочи (по 6%). Москва не всегда оказывается абсолютным лидером по зарплате в ряде сфер, отмечается в исследовании.

Специалисты ИТ-сферы претендуют в Москве на зарплату в среднем 126 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — 122 тыс., в Казани —116 тыс., в Нижнем Новгороде — 115 тыс. руб. Специалисты сферы маркетинга и СМИ претендуют в среднем на 123 тыс. руб. в Москве, 115 тыс. — в Краснодаре, 100 тыс. — в Казани, 79 тыс. руб. — в Санкт-Петербурге. Сотрудники банковской сферы и области финансов в Новосибирске ожидают зарплату в среднем до 110 тыс. руб., в Екатеринбурге — 104 тыс., в Москве — 101 тыс., в Санкт-Петербурге — 95 тыс. руб.

В конце января были опубликованы результаты рейтинга лучших работодателей FutureToday 2020 года. Из него следует, что три четверти старшекурсников и выпускников считают лучшими работодателями кого-либо из «тройки» «Яндекс»—Google—Apple, но в целевой аудитории лидеры СИБУР, Mail.ru Group, McKinsey & Co.

Подробности — в материале “Ъ” «Вакансии чужой мечты».