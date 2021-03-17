Вакцины настраиваются на штаммы

Во Франции обнаружили штамм коронавируса, который обманывает тесты. Его симптомы не отличаются от традиционного COVID-19, но результаты исследования у заболевших отрицательные. Ученые допускают, что для выявления французского штамма могут потребоваться дополнительные анализы крови. Тем временем новые версии коронавируса проникают и в Россию. Во вторник Роспотребнадзор сообщил о появлении в стране южноафриканского варианта вируса. Его обнаружили у двух человек, еще 28 заражены британской версией инфекции. Эффективны ли существующие вакцины против новых штаммов и как страны будут сдерживать натиск мутаций? Разбирался Григорий Колганов.

У коронавируса существуют тысячи мутаций, но действительно опасных всего три. Британский штамм в Европе вытеснил первоначальный — китайский. Появился также и бразильский вариант, по некоторым данным, он способен преодолевать выработанный после заражения иммунитет. А теперь в Россию дошла и южноафриканская версия вируса, и она на 50% заразнее предшественников.

COVID-19 пытались лечить разными способами, в том числе переливанием плазмы. Не исключено, что таким образом и возник южноафриканский штамм, говорит заведующий лабораторией геномной инженерии МФТИ Павел Волчков: «Вероятно, это продукт, который получился в результате интенсивного использования терапии плазмой доноров, переболевших COVID-19. Южноафриканский вариант имеет свои особенности, целый ряд мутаций, которые делают его нечувствительным к ряду нейтрализующих антител».

От британского штамма «Спутник V» защищает прекрасно, уверен директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Но что насчет южноафриканского варианта? Исследований пока нет — их обещают к концу месяца. Большинство существующих вакцин смогут противостоять штамму, но, вероятно, снизится их эффективность, отмечает кандидат медицинских наук Кирилл Маслиев: «Данная мутация изменяет структуру спайкового белка, то есть это тот шип, который находится на “короне”, благодаря которому он проникает в организм человека.

Существующие вакцины способны нейтрализовать новые штаммы коронавирусной инфекции.

Они легко справляются с британской вариацией, но чуть хуже с южноафриканской и с бразильской. Но количество антител должно быть в 3-10 раз больше, чем при других штаммах коронавирусной инфекции, для того чтобы антитела эффективно боролись с ними».

В феврале в России появилась первая в мире тест-система для выявления мутаций коронавируса, о ее регистрации сообщил Роспотребнадзор. На диагностику уходит чуть более получаса, но проводить ее нужно в специализированных лабораториях. Скоро мир столкнется с еще более опасными версиями COVID-19, так что придется постоянно совершенствовать не только средства диагностики, но и вакцины, говорит главный врач медицинского центра «Лидер-медицина» Евгений Тимаков: «Исследования показывают, что вакцины, которые сейчас делаются, действуют на эти вирусы. Но в связи с прогнозируемой эволюцией коронавирусной инфекции со временем вакцины нужно будет модифицировать и адаптировать под новые мутации».

Впрочем, в погоне за разработкой вакцин все забыли о лекарствах, которые могли бы дать реальный эффект уже сейчас, считает ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов: «Лекарства, терапия — этим тоже надо интенсивно заниматься, искать препараты. Хотя пока хороших препаратов, которые бы надежно лечили и достаточно быстро, нет».

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Пару недель назад Федеральное медико-биологическое агентство заявило, что разрабатывает как раз лекарство от COVID-19. Как уточнила глава ФМБА Вероника Скворцова, «Мир-19» атакует вирус и мешает ему размножаться, а для человека он полностью безопасен. Никаких данных о том, будет ли этот препарат или другие средства от инфекции эффективны против мутаций, нет.

Даниил Бабкин