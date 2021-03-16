«Правительство явно больше обеспокоено китайским вызовом»

Великобритания увеличит свой ядерный потенциал на 40% и будет противодействовать угрозам со стороны России. 16 марта на сайте правительства Соединенного Королевства опубликовали новую доктрину внешней и оборонной политики. В документе Москва названа наиболее острой угрозой безопасности в евроатлантическом регионе, и Лондон планирует сдерживать и защищаться, пока отношения с Кремлем не улучшатся. Великобритания собирается увеличить количество ядерных боеголовок к 2030 году со 180 до 260. Судя по документу, это должно помочь стране повысить ее влияние на международной арене. Новую доктрину в британском парламенте представил премьер-министр Борис Джонсон. Как в Великобритании восприняли новый поворот во внешней политике, рассказал собственный корреспондент “Ъ FM” в Лондоне Андрей Остальский.

— На чем Борис Джонсон сделал акцент в своей речи?

— The Sunday Times 14 марта задала тон и писала о том, что главное в новой доктрине — это угроза со стороны России и ее военный потенциал. Но то, как преподносил этот документ сам Борис Джонсон, выглядело чуть-чуть иначе. Главный упор делался все-таки на Китай и вопросы депутатов касались этой страны гораздо больше, а Москва, по-моему, вообще никем ни разу не упоминалась.

Российская тема в докладе Бориса Джонсона звучала пару раз, но совершенно мимоходом.

Говорилось о том, что это актуальная угроза и что Контртеррористический центр, который создается и будет располагаться на северо-западе страны, начнет координировать действия различных ведомств в борьбе против терроризма и против того, что Борис Джонсон назвал враждебными российскими действиями. Он упомянул Солсбери, сказав, что три года назад в результате действий наших государственных органов, военной разведки погибла британская гражданка Дон Стерджесс. По его словам, подобного рода инцидентам надо положить конец, и это будет одна из задач Контртеррористического центра. Еще он упоминал «закон Магнитского», что он применяется активным образом, но в качестве последнего примера привел санкции, принятые против виновных в нарушениях прав человека, прав сексуальных меньшинств в Чечне.

Главным становится Китай и Индо-Тихоокеанский регион. Особые отношения выстраиваются с Австралией, с Японией, с Индией, куда в ближайшее время Джонсон отправится с визитом, участие Великобритании в работе организации АСЕАН. И все вопросы в основном касались того, где же найти этот баланс в отношениях с Китаем. С одной стороны, необходимо противостоять его вызовам, надо обеспечить экономическую и военно-политическую стабильность, чтобы она не оказалась под угрозой в результате действий Пекина. В то же время с этой страной надо сотрудничать, так как огромный объем торговли будет развиваться и увеличиваться, необходимо также взаимодействовать в области климата. Великобритания также подтвердила приверженность НАТО, что также косвенно касается России. По словам Джонсона, в этом позиция странны будет совершенно неизменной. В качестве примера он упомянул британское военное присутствие в Эстонии.

— Почему в документе достаточно весомый упор делался именно на самую опасную угрозу, которая исходит от Москвы, а в речи Джонсон мягко обошел этот момент. Как отреагировали СМИ?

— У специалистов по России и журналистов, конечно, это вызвало удивление, потому что мы пошли вслед за The Sunday Times. Там были цитаты, утечки из этого документа, и создавалось впечатление, что Россия «правит балом», и в основном об этом и пойдет речь. Поэтому было странно, что, оказывается, на уме у Бориса Джонсона все-таки было другое. Это не значит, что The Sunday Times ошиблась, просто она сосредоточилась именно на российском аспекте, в то время как правительство явно больше обеспокоено китайским вызовом. В документе они несколько раз подчеркивают, что надо различать большой системный вызов Китая и актуальную угрозу со стороны России.

— Как в Великобритании воспринимают изменения во внешней политике Лондона после Brexit? Как кардинальный поворот или же все-таки как мягкое отклонение от того курса, которому официальный Лондон следовал все последние годы?

— Конечно, «Брексит» — это землетрясение, и его долгосрочные последствия нам еще предстоит увидеть и в экономике, и в других сферах. Почему еще Борис Джонсон делал упор на именно Тихоокеанский регион? Он хотел сказать, что после «Брексит» у Великобритании как у глобальной державы новое место в мире, которое мы нащупываем. Комментаторы говорят, что Соединенное Королевство больше не будет и не хочет быть мостом между США и Европой, а желает выстраивать взаимоотношения с важнейшими союзниками.

Борис Джонсон опять подчеркнул, что наш главный стратегический союзник №1 — по-прежнему Соединенные Штаты, Индия и государства Тихоокеанского региона.

Но есть масса скептиков и в оппозиционной Лейбористской партии. Некоторые наблюдатели говорят, что это все благие пожелания, этакий тост, как все будет прекрасно и хорошо, как все будет складываться в этом сложном мире.

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И еще коронавирус, конечно, совершенно неожиданно изменил очень многое. Сейчас «брекситеры» получили потрясающий козырь, они говорят, что если бы Великобритания не вышла из ЕС, скорее всего, страна была бы вынуждена координировать процесс вакцинации с другими европейскими странами, и в итоге была бы такая же беда, как у них сейчас.

Беседовал Рамаз Чиаурели