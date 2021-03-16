Microsoft представила временное решение против взломов Exchange Server

Компания Microsoft выпустила программу, которая позволяет в один закрыть обнаруженную в марте уязвимость в почтовом сервере Exchange Server. Разработчик предлагает воспользоваться ей тем, кто еще не обновил программу для полного устранения уязвимости.

Программа работает в один клик и предназначена для компаний, у которых нет собственной IT-команды и которые пользуются устаревшими версиями Exchange Server, указано в блоге Microsoft. «Новый инструмент разработан в качестве временного решение для клиентов, которые незнакомы с процессом патчинга и обновления»,— сообщает компания. Microsoft советует полностью обновить Exchange Server после использования программы.

Microsoft обнаружила уязвимости после атаки со стороны группировки хакеров Hafnium. Агентство по национальной безопасности, Пентагон и Министерство внутренней безопасности США выразили беспокойство в связи со взломом, сообщала газета The Washington Post. По сообщению ESET, к 11 марта более десяти хакерских групп использовали уязвимость для атаки на более чем 5 тыс. почтовых серверов. «Лаборатория Касперского» определила, что в России таким образом были атакованы около 40 компаний.