Washington Post: США могут создать координационную группу из-за уязвимостей в программах Microsoft

Белый дом изучает возможность создания объединенной координационной группы, которые позволила бы оценить масштаб и серьезность атаки со стороны китайских хакеров на серверное программное обеспечение Microsoft, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на чиновников. По ее сообщению, представители нескольких федеральных ведомтсв США соберутся на встречу на следующей неделе, чтобы обсудить создание группы.

В числе ведомств, которые, по сообщению газеты, выразили беспокойство ситуацией — Агентство по национальной безопасности, Пентагон и Министерство внутренней безопасности. The Washington Post отмечает, что чиновники опасаются последствий атаки для малого и среднего бизнеса, а также для муниципальных ведомств и властей штатов.

Microsoft сообщила об атаке на программу Exchange Server в марте. По сообщению компании, поддерживаемая властями Китая группировка под условным названием Hafnium атаковала компании и структуры в сфере юридических услуг, высшего образования и исследования инфекционных болезней. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки предупредила о масштабных последствиях, которые может нести уязвимость.