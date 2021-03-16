Инвестиции устояли на своем

Пандемия COVID-19 сильно исказила инвестактивность в отраслях — закономерно возможности для развития получили компании, производящие востребованные в новых условиях товары и услуги, следует из свежего выпуска «Комментариев о государстве и бизнесе» Центра развития ВШЭ. По итогам 2020 года объем инвестиций составил 20,1 трлн руб., сократившись всего на 1,4% к 2019 году при прогнозе 4,3% — спад компенсировал всплеск инвестактивности в конце года на фоне снижения неопределенности, ожиданий вакцинации и сокращения заболеваемости (см. “Ъ” от 4 марта).

Наибольший вклад в прирост инвестиций (1,1%) предсказуемо обеспечило здравоохранение — рост капвложений в нем составил 54,3% при общем объеме инвестиций в объеме 0,5 трлн руб. (см. график). Заметно выросли также инвестиции в научную и профессиональную деятельность и госуправление (включает соцобеспечение) — 13,1% и 13,7% соответственно. Рост капвложений наблюдался и в строительстве (10,5%) за счет спроса, разогнанного льготной ипотекой. При этом спрос строительной отрасли, как и производств лекарств и продуктов питания, стимулировал и рост вложений в обрабатывающую промышленность — суммарно он составил 1,7%.

Впрочем, как отмечают эксперты ВШЭ, ряд отраслей продолжили наращивать инвестиции в расчете на будущее развитие, в том числе сильно пострадавшие туристическая отрасль и нефтедобыча (на фоне снижения производства и поставок). В целом же при максимальном среди отраслей объеме (2,9 трлн руб.) в добыче отмечено сокращение капвложений (на 3,1%). Наиболее же глубокое падение затронуло сферы дополнительных услуг и розничную торговлю (спад 41,3% и 12,5% соответственно), в них потенциальные капвложения были переориентированы на поддержание бизнеса на плаву, констатируют в ВШЭ.

Незначительное падение совокупных капвложений в РФ в 2020 году эксперты объясняют стабильностью их внутренних источников — прибыли, кредитов и размещения облигаций. Так, несмотря на временную остановку производств и сокращение притока кредитов во втором квартале, балансовая прибыль полностью стабилизировалась к концу года. Риски же в долгосрочной перспективе связаны с сокращением в 20 раз, до $1,4 млрд, прямых иностранных инвестиций: в отличие от внутренних капвложений, они являются и источником технологий.

Диана Галиева