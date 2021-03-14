В молдавскую схему включают второй приговор

Как стало известно “Ъ”, в прениях сторон на процессе по громкому делу о выводе средств из России по так называемой молдавской схеме гособвинение попросило приговорить к десяти годам колонии владельца банка «Европейский экспресс» Олега Кузьмина. Приговор одному из ключевых участников молдавской схемы Тверской суд планирует огласить 15 марта. Банкир Кузьмин, прогнавший через свой небольшой банк, по версии МВД РФ, $1 млрд в рамках криминального транзита, рассчитывал на более мягкое наказание, а запрошенный обвинением срок стал для него полной неожиданностью. Финансист признал вину и дал развернутые показания на основных участников молдавской схемы в рамках досудебного соглашения. Среди них руководители крупнейшего подрядчика РЖД компании 1520, экс-владелец Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев, бывший член совета директоров Континентальной хоккейной лиги банкир Сергей Менделеев и влиятельные молдавские политики.

Судебный процесс над владельцем «Европейского экспресса» проходил в особом порядке, на котором настаивал сам подсудимый. Он стал возможным после признания вины и заключения финансистом досудебного соглашения, которое еще год назад подписал с ним тогдашний замглавы Генпрокуратуры Виктор Гринь. Заседание 12 марта затянулось в Тверском суде, в прениях гособвинитель попросила признать финансиста виновным в участии в организованном преступном сообществе (ст. 210 УК РФ) и выводе средств за границу по подложным документам (ст. 193.1 УК). Прокурор, запросила для Олега Кузьмина десять лет колонии строгого режима.

Большой срок стал полной неожиданностью для подсудимого, который явно рассчитывал на более мягкое наказание, учитывая его сотрудничество со следствием.

Запрошенный обвинением срок “Ъ” подтвердил и адвокат финансиста — Владимир Жеребенков. «Посмотрим, что скажет суд»,— отметил он, не став комментировать процесс.

Приговор Тверской суд намерен огласить в понедельник, в 13:00.

Как ранее уже сообщал “Ъ”, Олег Кузьмин — один из наиболее информированных участников молдавского криминального транзита, который заработал в 2013 году. Через него было выведено около $20 млрд. Олег Кузьмин был одним из руководителей этой международной финансовой схемы, выгнав через свой небольшой банк $1 млрд. А после своего ареста финансист согласился дать развернутые показания на коллег, заключив 26 марта 2020 года соглашение с тогдашним замгенпрокурора Виктором Гринем. В списке тех, на кого дал показания криминальный банкир, два десятка фамилий. Среди них влиятельные молдавские политики Ренато Усатый, Илан Шор, банкир Вячеслав Платон и экс-глава Демпартии Молдавии Владимир Плахотнюк.

Кроме того, в показаниях Олега Кузьмина фигурируют российские банкиры Александр Коркин, Андрей Тимотин и осужденная на минувшей неделе на десять лет московским судом Елена Платон, сестра Вячеслава Платона. В показаниях банкира речь идет и об экс-совладельце Промсвязьбанка Дмитрии Ананьевом, Александре Железняке, руководителе одной из крупнейших российских банковских групп «Лайф» Олеге Власове, президенте Федерации хоккея Москвы Сергее Менделееве, который ранее владел Инвест-банком.

Также Олег Кузьмин рассказал следователям об участии в криминальном выводе средств бывшего советника главы РЖД Андрея Крапивина и бизнесмена Бориса Ушеровича.

Владислав Трифонов