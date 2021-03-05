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Фото: Дмитрий Белкин / Коммерсантъ   |  купить фото

Уголь с зеленым прицепом

Экспортеров обяжут вкладываться в экологические проекты

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 8

Угольные компании Кузбасса, которым пообещали рост экспорта на восток на 30% в ближайшие три года, получат эти объемы не безусловно. В проекте поручений президента РФ говорится о том, что увеличение вывоза угля на восток должно быть увязано с инвестициями компаний в проекты, не связанные с угледобычей, а также в рекультивацию земель. При этом в правительство уже внесен законопроект о ликвидационных фондах, направленный на рост объема рекультивации, и как эти инициативы будут увязаны между собой, непонятно.


Угольщиков Кузбасса могут обязать инвестировать в социальные и неугольные проекты в регионе в обмен на возможность вывозить на экспорт на восток объемы сверх уровня 2020 года. Такое положение есть в проекте поручений президента Владимира Путина по итогам совещания по вопросу развития угольной отрасли 2 марта (текст есть у “Ъ”). Согласно документу, правительству до 1 июня может быть поручено представить предложения об обязанности угольных компаний заключать соглашения с Кузбассом об увязке дополнительных объемов вывоза угольной продукции из региона с инвестициями как компаний, так и их акционеров в проекты, не связанные с добычей угля, и в рекультивацию и ликвидацию бесхозяйственных объектов угледобычи на территории региона.

По итогам 2020 года на восток железной дорогой из Кузбасса на экспорт вывезено 52,3 млн тонн угля. Соглашение между ОАО РЖД и Кузбассом, действовавшее в 2020 году и продленное на 2021 год, предполагает вывоз 53 млн тонн в год. При этом действующие правила требуют, чтобы объемы вывоза в каждом следующем году не были ниже, чем в предыдущем, однако вывозить больше они не обязывают. Дефицит мощности Восточного полигона сохраняется, хотя в 2020 году общая провозная способность достигла 144 млн тонн, сообщало на днях ОАО РЖД, а в 2024 году она, по всем правительственным документам, должна вырасти минимум до 180 млн тонн. Но 2 марта на совещании у президента было решено увеличить поставки из Кузбасса к этому времени на 30%, или до 68 млн тонн (см. “Ъ” от 3 марта). С принятием нового пункта это наращивание становится небезусловным, и вывоз 15 млн тонн может быть поставлен в зависимость от дополнительных инвестиций.

Согласно угольной стратегии РФ, из-за роста объема производства угольной продукции в 2012–2018 годах произошло сокращение рекультивированных площадей с 1018 га в год до 589,5 га. Правительство ставит задачу сблизить ежегодный уровень рекультивации и объем нарушений почвенного покрова: если в 2018 году рекультивация прошла лишь на 5,5% площади нарушений за год, то в 2031–2035 годах этот показатель должен вырасти до 66–90%.

Но вопрос стимулирования рекультивации уже решается на уровне природоохранного законодательства. Минприроды внесло в правительство законопроект, который, в том числе, требует от владельцев опасных производственных объектов создавать фонды для ликвидации причиненного вреда окружающей среде. Необходимость фондов Минприроды объясняло тем, что некоторые собственники объявляют себя банкротами и не выполняют обязанности по рекультивации участков, а некоторые — бросают шахты, выведя их за баланс компаний. Пока не ясно, как этот законопроект синхронизируется с инициативой увязать рекультивацию и вывоз угля на экспорт. В Минэнерго отказались от комментариев.

Что касается проектов, не связанных с добычей угля, то, по мнению собеседников “Ъ” в отрасли, речь могла бы идти об углехимии. Минэнерго, с одной стороны, выступает за развитие углехимии для компенсации ожидаемого падения мирового спроса на уголь после 2040–2050 годов, с другой — признает текущую неконкурентоспособность углехимической продукции.

Максим Худалов из АКРА называет инициативу правильной. «Экстенсивный рост угледобычи на фоне ее демонизации мировым сообществом вредит как самим акционерам угольных компаний, так и российской экономике»,— говорит он. Кузбассу нужно уходить от зависимости от угольной конъюнктуры, считает эксперт, поэтому справедливо требовать от угольщиков развивать иные направления деятельности.

Евгений Зайнуллин, Наталья Скорлыгина


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