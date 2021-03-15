Дорожные службы Нижнего Новгорода готовятся к предстоящему паводку

Режим повышенной готовности введут в Нижнем Новгороде с 17 марта в связи с предстоящим паводком, сообщили в пресс-службе мэрии. Главам районов поручили проверить готовность водооткачивающей техники и работу противопаводковых отрядов, прочистить дождеприемные колодцы и ливневую канализацию.

Как ранее сообщалось, подтопление территорий жилых домов ожидается в 18 районах Нижегородской области и Нижнем Новгороде. В областном центре подтопление прогнозируется в заречной части, в частности – на проспекте Героев, улицах Есенина и Маркса, в поселке Сортировочном Канавинского района. Верхняя часть Нижнего Новгорода менее подвержена подтоплению, за исключением Подновья и Гребного канала.

«В этом году ситуацию приходится держать на особом контроле из-за аномального количества осадков, которое выпало в Нижнем Новгороде»,— сообщил мэр Юрий Шалабаев. К борьбе с паводком будут привлекать и дорожные службы, и домоуправляющие компании. С техникой районам поможет управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ГОЧС).

Анастасия Еремина