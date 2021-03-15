Москву благоустроят тендерами

Москва возвращается к укладке плитки. Как пишет “Ъ”, на прошлой неделе мэрия опубликовала четыре тендера, связанных с благоустройством города. Их общая сумма составила несколько миллиардов рублей. Прошлогодние контракты были отменены из-за пандемии, пишет газета. “Ъ FM” изучил документацию и узнал, какие работы пройдут в городе. С подробностями — Иван Якунин.

Первые попытки вернуться к вопросу благоустройства города после пандемии можно назвать робкими. Если в прошлом году в самом начале карантина журналисты насчитали тендеров на 12 млрд руб., то сейчас сумма в 4раза меньше. И если раньше власти в попытке навести порядок перекапывали городские улицы, то в этом сезоне фокус переместился на дворы — в проектах указаны требования по «приведению в нормативное состояние» 1,5 тыс. придомовых территорий.

Директор фонда «Институт экономики города» Александр Пузанов считает это объяснимым: «Постпандемическое и пандемическое время показало, что люди переосмыслили ценность дворовых территорий и ближайшего окружения, так называемого пятиминутного, пятнадцатиминутного города, в котором они существуют. Это территория, где мы в марте-апреле гуляли, когда дальше 100 метров нельзя было уходить. И, соответственно, требования к ее благоустройству мы осознали — тут должно быть нам комфортно».

Самая крупная стройка будет под окнами жителей Пресненского района. Тендер на благоустройство общественных пространств оценили почти в 2 млрд руб. Детали почти не раскрываются, там лишь сказано, что нацелен ремонт будет на парки для отдыха. Будут стелить газон, ремонтировать скамейки, менять бордюрный камень, а также займутся некими «малыми архитектурными формами». Работы, судя по проекту финансирования, будут идти и в следующем году.

Заместитель председателя совета депутатов Пресненского района Анатолий Юшин рассказал “Ъ FM”, что благоустройство в районе, действительно, порой затягивается: «Есть определенная процедура, то есть, в принципе, все эти работы по дворам согласовываются с жителями этих дворов. Управа и ГБУ “Жилищник” создают определенные чаты, и они там обсуждают эти вещи. Часто эта история затягивается, потому что одни хотят скамейки, другие — парковку, третьи — детскую площадку. Или бывает, что люди высказывают какие-то претензии уже в ходе работ».

Из контрактов неизвестно, по каким именно адресам пройдет благоустройство. Указано только, что оно коснется районов Коньково, Замоскворечье, Таганка и всего центра — Арбат, Хамовники, Якиманка. Заказчики не могли обойтись и без пресловутой плитки, которая фигурирует как в комплексных тендерах на благоустройство территорий, так и в отдельных контрактах. 2,5 тыс. кв. м покрытия, например, ожидает район Ново-Переделкино. Консультант программы развития ООН Ирина Ирбитская не спешит критиковать власти. По ее словам, в некоторых районах это оправданное решение: «Есть “здоровая” урбанистика нормального человека и “больная” урбанистика.

Плитка используется как гигроскопичный материал, то есть в эти швы должна проходить как раз вода. Если откололась одна плитка, ее проще поменять.

Если у вас образовалась дырка или трещина в асфальте, по-хорошему вам нужно менять довольно существенный кусок этого асфальта или сделать так называемые заплаты, что, конечно, эстетике не способствует».

Есть еще несколько крупных проектов, которыми мэрия планирует заняться в этом году. Это, например, ремонт Миусской площади и сквера у Спасо-Андроникова монастыря, Садовнической и Раушской набережных. Бюджет позволяет. Всего на госпрограмму «Развитие городской среды» в 2021 году выделено 203 млрд руб. Почти столько же федеральные власти выделили на ремонт дорог по всей России.