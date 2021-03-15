Главные новости к утру 15 марта

Нидерланды свернули программу вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca. Минздрав страны принял решение остановить ее как минимум до 29 марта на фоне сообщений из других стран о случаях тромбоза. AstraZeneca на фоне решения европейских властей заявляет, что имеющиеся у нее данные не подтверждают связь вакцинации с образованием тромбов.

Выход России из Совета Европы приведет к автоматическому выходу страны из ряда конвенций, в том числе из Европейской конвенции по правам человека, сказал постпред РФ при организации Иван Солтановский. Ранее зампред ПАСЕ Петр Толстой призвал Россию готовиться к выходу из Совета Европы: по его мнению, страна сама должна покинуть ее, если будет запущен трехсторонний механизм мониторинга.

Песня «I Can't Breathe» исполнительницы H.E.R. получила премию «Грэмми» как песня года. В числе других лауреатов ключевых категорий — Megan Thee Stallion («Лучший новый исполнитель»), Тейлор Свифт («Лучший альбом» — «folklore») и Билли Айлиш («Лучшая запись года» — «Everything I Wanted»). Аудиокнига «Прорыв» с критикой нефтяной индустрии России и мира получила «Грэмми» как лучший альбом разговорного жанра.

О важнейших событиях 15 марта — в материале “Ъ”.