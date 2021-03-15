Постпред России при Совете Европы предупредил о рисках выхода из организации

Выход России из Совета Европы (СЕ) приведет к автоматическому выходу страны из ряда конвенций, дополнительных протоколов и частичных соглашений совета, к которым присоединилась Россия, сообщил постпред РФ при Совете Европы Иван Солтановский. По его словам, в случае выхода России из СЕ страна перестанет участвовать в Европейской конвенции о правах человека.

«Как я уже говорил, в арсенале СЕ свыше 200 конвенций и дополнительных протоколов, регулирующих самые разнообразные сферы. Россия присоединилась к 68 из них… Выход из организации приведет к выходу из конвенций — это автоматический процесс. Разумеется, не всех, но возможности участия в большинстве из них мы, безусловно, лишимся. Европейская конвенция о правах человека в данном случае не станет исключением»,— сказал господин Солтановский «Независимой газете».

Конвенции, к которым Россия присоединилась как член СЕ, «работают в интересах нашей страны и ее граждан», сказал российский постпред при организации. В числе отраслевых соглашений, из которых Россия выйдет в случае ухода из СЕ, он назвал частичные соглашения по борьбе с коррупцией, сотрудничеству в области спорта и совместному производству кинофильмов.

Господин Солтановский в своем интервью прокомментировал слова вице-спикера Госдумы, зампреда Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Петра Толстого. В начале марта он заявил, что Россия должна пересмотреть свою роль в СЕ и выйти из организации, если та инициирует трехсторонний механизм мониторинга в отношении РФ. Постпред России при СЕ сказал, что «в ПАСЕ царит своя атмосфера», но ситуация с учетом мнения российских дипломатов меняется по сравнению с 2014 годом.

Чрезвычайный трехсторонний механизм СЕ, по словам господина Толстого, позволит в теории вывести Россию из организации. По его мнению, Совет Европы может воспользоваться им в связи с отказом России исполнять решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) об освобождении оппозиционера Алексея Навального.

О последнем решении ЕСПЧ по Алексею Навальному — в материале “Ъ”.