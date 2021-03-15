Книга с критикой российской нефти удостоилась премии «Грэмми»

Книга «Прорыв» (Blowout) телеведущей американского телеканала MSNBC Рейчел Мэддоу, посвященная мировой нефтяной индустрии, получила премию «Грэмми» в номинации «Лучший альбом разговорного жанра». Награды в этой категории удостаиваются аудиокниги и записи художественного чтения. Госпожа Мэддоу самостоятельно озвучивала аудиоверсию своей книги.

«Прорыв» критикует нефтяную отрасль в целом и промышленность России в частности, свидетельствует описание книги на сайте госпожи Мэддоу. «Она знает, как богатые запасы российской нефти парадоксально привели к увяданию ее роста»,— указано в описании. По мнению автора, президент России Владимир Путин был вынужден сохранить свою власти при помощи влияние на «соперников, соседей, США и наиболее важные альянсы Запада». При этом она также критикует западные нефтяные компании, такие как Chevron, BP и ExxonMobil.

Церемония вручения премий Национальной академии искусства и техники грамзаписи США «Грэмми» в 2021 году проходит в онлайн-формате, с подключением к площадкам в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и Нэшвилле. Лауреаты премии в основных категориях на момент публикации объявлены не были. Южнокорейская группа BTS уступила премию за лучшее поп-исполнение дуэтом или группой» дуэту Леди Гаги и Арианы Гранде. Заглавная тема к фильму «Не время умирать», исполненная Билли Айлиш, получила «Грэмми» как лучшая песня, написанная для кино и телевидения.