Минобороны Турции заявило об ударах Сирии по Алеппо

Сирия нанесла ракетный удар по двум населенным пунктам подконтрольной Анкаре северной части провинции Алеппо, заявило Минобороны Турции. По данным агентства Anadolu, погибли женщина и ребенок, еще одна женщина получила ранения.

«Ракеты, выпущенные из аэропорта Кувейрес в Алеппо, находящегося под контролем сирийского режима, поразили населенные пункты и цистерны с нефтью в районах Джераблус и Эль-Баб»,— сказано на сайте Минобороны Турции. Эти районы находятся в зоне проведения контртеррористической операции вооруженных сил Турции «Щит Евфрата». Турецкое ведомство сообщило, что уведомило Россию о необходимости не допускать подобных атак со стороны Сирии.

Турция начала операцию «Щит Евфрата» против боевиков террористической группировки ИГ (запрещена в РФ) в августе 2016 года. В ноябре 2020 года Минобороны России сообщило о подготовке боевиками провокации, чтобы обвинить Сирию в нападении на турецкие войска. В конце прошлого года Россия нарастила группировку военной полиции на севере Сирии из-за нестабильной обстановки.