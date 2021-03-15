«Арктический каскад» отправили на доработку

НОВАТЭК может изменить формат своего третьего проекта по сжижению газа — «Обского СПГ». По данным “Ъ”, компания находится в процессе расторжения контракта примерно на €130 млн с поставщиком компрессорного оборудования «Казанькомпрессормаш». Дело в том, что НОВАТЭК может отказаться на «Обском СПГ» от развития собственной технологии сжижения «Арктический каскад», заменив ее технологией немецкой Linde. Второй вариант предусматривает перепрофилирование проекта под выпуск аммиака.

НОВАТЭК может отказаться от планов строительства «Обского СПГ» в Сабетте (4,8–5 млн тонн) на основе российского оборудования по технологии «Арктический каскад», утверждают источники “Ъ”. Компания инициировала расторжение контракта с «Казанькомпрессормашем» (группа ГМС) и Siemens, заключенного летом 2020 года, на поставку компрессоров и газотурбинных установок Siemens в качестве приводов ГПА стоимостью около €130 млн (см. “Ъ” от 16 марта 2020 года). Де-факто контракт еще не расторгнут, но НОВАТЭК, как поясняют собеседники “Ъ”, объясняет необходимость его прекращения пересмотром производственных планов по «Обскому СПГ».

В ГМС от комментариев отказались, в НОВАТЭКе “Ъ” не ответили.

«Обский СПГ» — относительно небольшой проект по сравнению с уже построенным в Сабетте «Ямал СПГ», где проектная мощность каждой из трех линий составляет 5,5 млн тонн в год, и будущим «Арктик СПГ-2» (три линии по 6,6 млн тонн в год). Его запуск запланирован на 2024–2025 годы. «Обский СПГ» во многом был нацелен на обкатку российского основного оборудования для сжижения газа по технологии «Арктический каскад», на которую НОВАТЭК получил патент. Другие СПГ-проекты НОВАТЭКа реализованы и планируются на западном оборудовании и технологиях сжижения (американской APCI для «Ямал СПГ» и немецкой Linde для «Арктик СПГ-2»). «Арктический каскад» предусматривает один контур охлаждения вместо обычно применяемых двух, поскольку предварительное охлаждение газа происходит за счет низких температур воздуха в Арктике. В теории это должно существенно снизить затраты на строительство линии.

Первый СПГ-проект на российском оборудовании — четвертая линия «Ямал СПГ» на 0,9 млн тонн — пока проходит пусконаладку, ее запуск откладывался несколько раз (см., например, “Ъ” от 20 февраля 2020 года). Глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон объяснял это тем, что в составе технологической линии есть новое оборудование: «Для нас российские предприятия их специально разработали и произвели, поэтому процесс наладки и тестирования занял больше времени, чем при стандартном процессе». «Считаю, что этой линии надо год-полтора работать, чтобы понять ее экономику и дальше рассматривать вопросы ее масштабирования»,— говорил топ-менеджер в феврале. Как считают собеседники “Ъ”, сложности с запуском четвертой линии стали причиной отказа от этой технологии на «Обском СПГ».

Теперь НОВАТЭК рассматривает другие технологические решения. Согласно первому варианту, НОВАТЭК выберет ту же технологию сжижения газа, что и для проекта «Арктик СПГ-2»,— по лицензии немецкой Linde AG c установкой восьми турбин американской Baker Hughes LM9000. В этом случае, вероятно, возрастет как стоимость проекта, так и его мощность. 18 февраля Леонид Михельсон говорил, что компания рассматривает возможность увеличения мощности «Обского СПГ» на 20–25%, но подчеркнул, что решение еще не принято. Названный диапазон близок к мощности одной линии «Арктик СПГ-2».

Второй опцией может стать перепрофилирование площадки под производство аммиака, утверждают источники “Ъ”. Господин Михельсон в феврале также сообщал о том, что компания изучает возможность «производства метанола, которое сейчас в мире возрастает, а также производства аммиака».

По сути, оба варианта означают отказ от заявленных планов по масштабированию «Арктического каскада».

Дмитрий Маринченко из Fitch замечает, что финальное инвестрешение по «Обскому СПГ» пока не принято, поэтому у компании сохраняется гибкость в отношении выбора оборудования и схемы проекта. Запуск завода в 2024–2025 годах по-прежнему возможный сценарий, а использование проверенной технологии, по его мнению, позволило бы снизить риски задержки проекта.

Татьяна Дятел