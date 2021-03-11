Более 1 млн кубометров снега вывезли из Нижнего Новгорода этой зимой Объем вывезенного снега не является рекордным в отличие от выпавших осадков

Более 53 тыс. кубометров снега вывезли с дорог Нижнего Новгорода с начала недели и до 11 марта, сообщили в пресс-службе мэрии. В феврале из города вывезли 615 тыс. кубометров снега, а за всю зиму — более 1 млн кубометров.

Для сравнения, в 2019 году из города вывезли более 1,2 млн кубометров снега, в 2018 году — 1,05 млн кубометров. Данные за 2020 год на сайте мэрии не публиковались.

Как ранее сообщалось, в феврале 2021 года в Нижнем Новгороде выпало рекордное количество осадков: в нагорной части выпал 91 мм снега (246% месячной нормы), в заречной — 78 мм (260%). Мэрия сообщала, что дороги от снега чистят круглосуточно более 300 снегоуборочных машин. Нижегородцы в соцсетях неоднократно жаловались на плохое состояние дорог и тротуаров, снег и наледь. Прокуратура Нижегородской области внесла представление мэру Юрию Шалабаеву за плохую уборку снега.

Анастасия Еремина