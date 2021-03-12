Компания Renault обновил фирменный логотип, новая версия которого стала девятой в истории французского автопроизводителя.

Основанная в 1899 году компания до 1925 года, когда появилась первая версия фирменной эмблемы в форме ромба, использовала четыре различных варианта логотипа круглой или овальной формы. С 1925 года были представлены три версии ромбовидного логотипа, последняя из которых используется с 1992 года.

В 2021 году в рамках новой стратегии развития концерна Renaulution представлен очередной вариант фирменного логотипа, который сохранил форму ромба, но стал более лаконичным.

«Наш ромб — один из самых узнаваемых символов в мире и в мире автомобилей. Это простая геометрическая фигура с яркой индивидуальностью. Перед нами стояла задача обновить ее, придав новый смысл и современные ценности, с которыми наш бренд станет двигаться в будущее, — пояснил директор по дизайну Renault Жиль Видаль. — Мы переосмыслили его, сохранив культовую форму, но сделали более простым и содержательным. Это неподвластная времени эмблема без избыточных акцентов и красок, но с современными линиями, которая является неотъемлемой частью истории нашего визуального стиля».

Новая эмблема Renault дебютировала на представленном в январе 2021 года концепт-каре Renault 5. Планируется, что к 2024 году все серийные модели марки получат обновленный логотип.

Напомним, ранее свои фирменные эмблемы обновили также компании Peugeot и Opel.