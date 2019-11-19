На дорогах становится тише

В 2019 году на федеральных трассах рекордно снизилась смертность в ДТП. Чтобы сделать движение еще безопаснее, Росавтодор планирует уделять особое внимание освещению участков дорог и установке барьерных ограждений. Эксперты предлагают избавиться от двухполосных дорог, а новые магистрали прокладывать за пределами городов.

Смертность в результате дорожно-транспортных происшествий на подведомственных Росавтодору федеральных трассах в текущем году снизилась на 13,5% (по данным ГИБДД). Количество пострадавших сократилось на 2,2%, общая аварийность — на 3,2%. Содержание федеральных автодорог финансируется на 100%, что позволяет вовремя проводить ремонт и удерживать устойчивую тенденцию к сокращению числа происшествий.

Аварийность действительно падает, подтверждают в ГИБДД России. «Но для федеральной сети остается характерная проблема — высокая тяжесть их последствий в виду повышенных скоростей движения автотранспорта»,— отмечают в ведомстве. Распространены столкновения: на них приходится 62% происшествий, из них 28% — на полосе встречного движения. С этим явлением можно бороться изменением скоростного режима и установкой ограждений, считают в ГИБДД. Еще 13% ДТП — это наезды на пешеходов: необходимо освещать переходы, ставить светофоры и применять искусственные неровности. Все обозначенные болевые точки в Росавтодоре знают, и уже намечен план по изменению ситуации.

Освещение — в приоритете

На проблему нехватки освещения еще в июне во время заседания Госсовета обратил внимание президент Владимир Путин: «За пределами агломераций практически на всех дорогах кромешная темень». Федеральное дорожное агентство до конца года планирует ввести в эксплуатацию 327 км линий электроосвещения. В 2019 году разработают проектную документацию подсветки участков, проходящих через 155 населенных пунктов (всего более 378 км линий электроосвещения), а в 2020-м — еще через 85 населенных пунктов (более 290 км). В рамках благоустройства 2,85 тыс. участков дорог в 2020–2022 годах будут освещены пешеходные переходы, автобусные остановки, развязки и одноуровневые пересечения. На сегодняшний день общая протяженность линий электроосвещения на федеральной дорожной сети составляет 9,2 тыс. км.

Для сокращения аварийности Росавтодор также планирует нарастить количество барьерных ограждений, позволяющих удерживать транспортные средства на проезжей части и не допускать выезда на встречку. Сейчас конструкции по разделению потоков в основном устанавливаются на участках первой категории с четырехполосным движением.

Ведомство не первый год устанавливает в экспериментальном режиме тросовые ограждение на опасных участках, где железные разделители не предусмотрены проектом. Изучив опыт Канады, США, Австралии и других стран со сложным рельефом и меняющимся климатом, в Московском автомобильно-дорожном институте разработали конструкции нового типа. Тросовые ограждения дешевле, их можно смонтировать в габаритах двойной сплошной полосы в асфальт, грунт или скальные породы. Их удобно применять на мостах, при этом ограждения легко ремонтируются. Испытания показали способность к поглощению энергии удара и низкую вероятность смертельных исходов и тяжелых травм в случае ДТП.

Успешный опыт регионов

Проблемы безопасности могут быть решены и с помощью успешных региональных практик. В качестве примера можно привести Воронежскую область. В 2019 году региону уделялось особое внимание, поскольку уровень смертности на дорогах превысил средний показатель по стране (социальный риск в ДТП составил 13 погибших на 100 тыс. населения). «Совместные усилия ГИБДД с ФКУ "Упрдор Москва—Харьков" позволили снизить на 24% число аварий, в которых присутствует дорожный фактор,— рассказали в Росавтодоре.— Ранее была решена проблема освещения участка дороги в зоне взлетно-посадочной глиссады Воронежского аэропорта, что было невозможно при использовании стандартных световых опор. В итоге были установлены диодные осветительные опоры нестандартной высоты».

В Росавтодоре отмечают также опыт Свердловской области, где действует сеть придорожных пунктов по оказанию экстренной медицинской помощи при ДТП. Такие пункты размещаются на расстоянии не более 30–40 км друг от друга, позволяя врачам в течение 9–10 минут прибыть на место происшествия. Рядом с базой всегда дежурит автомобиль скорой помощи, оснащенный медицинской техникой и аварийно-спасательными инструментами. На каждом пункте работает бригада из трех сотрудников: фельдшер, водитель и прошедший специальное обучение водитель-спасатель. Подобная практика позволила снизить число летальных исходов при авариях на трассах.

Сегодня в Свердловской области создана система из 11 таких точек, прикрывающих самые оживленные участки федеральных трасс в районе Перми, Екатеринбурга, Тюмени и Челябинска. Планируется создать еще 27 трассовых пунктов, которые позволят оперативно получать медицинскую помощь не только на всех федеральных магистралях, но и на Серовском тракте (трасса Р352).

Еще больше разделителей и освещения

Существует еще много способов сделать поездки более комфортными и при этом снизить аварийность, рассказывает член правительственной комиссии по безопасности дорожного движения Наталья Агре: «Есть, к примеру, международный опыт по использованию специальной разметки в виде поперечных линий-шевронов, которые позволяют на различных скоростях определять дистанцию до впереди идущих автомобилей». Если в Эстонии или Латвии включить ближний свет, то водители смогут увидеть свою траекторию движения на 500 м вперед благодаря светоотражающим столбикам, рассказывает депутат Госдумы, координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ» Александр Васильев. «У нас же их ставят только в особо опасных местах,— говорит он.— Наши дорожники объясняют это низкой культурой содержания дорог подрядчиками, которые при очистке трасс от снега просто ломают подобные столбики. Но ведь никто не мешает поработать над культурой работ».

Еще 10–15 лет назад не существовало квалифицированных специалистов по организации безопасного движения, рассказывает Александр Васильев. «В итоге мы получили хорошие прямые дороги с разметкой, но это не сделало их автоматически безопасными,— говорит депутат.— Только сегодня мы наконец-то подошли к пониманию того, как должна выглядеть безопасная дорога. Росавтодор и ГИБДД стараются делать федеральные трассы безаварийными, но пока мы видим большой разницы, сравнивая обычную федеральную дорогу и, к примеру, дорогу такого же класса в Швеции. Все же пока еще нам не удалось преодолеть разницу подходов к обустройству трасс, использованию инновационных материалов, ограждений, отбойников, знаков». Господин Васильев считает обоснованным выделение серьезных средств на содержание федеральных дорог, при этом предлагает тратить больше именно на обустройство и внедрение новых технологий.

Вывести трассы из населенных пунктов

Качество приведенных в порядок федеральных трасс в России заметно выросло, говорит координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов, но требования, которые предъявляют водители к дорогам, тоже растут. «Гражданам нужны не просто ровные дороги без ям, а более комфортные и безопасные магистрали,— говорит эксперт.— Сейчас в России огромное количество двухполосных федеральных трасс. Они хорошо освещены, там есть разметка. Они соответствуют всем стандартам, но они все равно небезопасны, особенно для обгонов».

Нужно ввести единый стандарт для федеральных дорог и считать таковыми трассы не менее чем с двумя полосами движения в каждую сторону, считает господин Шкуматов. Такие магистрали должны быть оборудованы отбойниками, площадками для отдыха, хорошим освещением и проходить вне населенных пунктов. «Иногда дороги не просто пролегают через населенные пункты, они еще и оказываются рядом со школами. Такого быть не должно, как бы хорошо ни была обустроена и освещена трасса,— отмечает Петр Шкуматов.— Если невозможно построить обход, всегда есть эстакадные решения. Да, это дорого, но ресурсы на это сейчас есть. Транзитный трафик в городской черте — это головная боль как для автомобилистов, так и для самих перевозчиков и местных жителей».

Алина Распопова, Иван Буранов