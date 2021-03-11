Для помощи кубанским дольщикам до 2023 года будет выделено 10 млрд рублей

Фонд защиты дольщиков и власти Краснодарского края до 2023 года выделят 10 млрд руб. на достройку 50 проблемных домов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на генерального директора Фонда Константина Тимофеева.

До конца 2023 года планируется обеспечить жильем 14,5 тыс. обманутых дольщиков. Те из них, чьи дома достроить невозможно, получат компенсации по рыночной цене, отметил господин Тимофеев. На эти цели Фонд выделит 7 млрд. руб., Краснодарский край – еще 3 млрд руб.

«Если необходимо больше, то дополнительная сумма также имеется», - цитирует главу Фонда «Интерфакс».

По словам губернатора Краснодарского края, для достройки инвестиционно непривлекательных объектов в регионе создана специальная строительная компания. «Ее задача - не заработать, а обеспечить дольщиков законным жильем. Жителям нужен результат, все работы должны быть выполнены по графику и в срок», - сказал господин Кондратьев.

Глава Фонда защиты прав дольщиков и губернатор Краснодарского края встретились на строительной площадке проблемного ЖК «Иван-да-Марья», который сейчас достраивается за счет Фонда, и проинспектировали ход работ. Как писал “Ъ-Кубань”, объект планируется ввести в эксплуатацию в 2022 году.

Напомним, ранее власти Краснодарского края планировали внести 1,7 млрд руб. в Фонд защиты прав дольщиков. Взнос должен был помочь привлечь 6 млрд руб. федеральных средств.

Виктория Колганова