В Краснодаре в 2022 году сдадут проблемный ЖК «Иван-да-Марья»

В Краснодаре жилой комплекс (ЖК) «Иван-да-Марья» введут в эксплуатацию в 2022 году, сообщает пресс-служба администрации Кубани. Средства для завершения строительства на условиях софинансирования с краевым бюджетом выделены из федерального Фонда защиты прав участников долевого строительства.

Проблемный ЖК состоит из двух литеров по 17 этажей каждый. Он расположен на улице Автолюбителей, 1/5. Застройщик в 2019 году признан банкротом.

В октябре 2020 года АО «Региональная строительная компания Краснодарского края» (акционером компании на 100% является Краснодарский край) приступило к завершению строительства ЖК.

Как писал “Ъ-Кубань”, в. Краснодаре в I квартале 2021 года планируют ввести в эксплуатацию восемь проблемных ЖК.

В январе 2021 года в Краснодарский край стал лидером по вводу в эксплуатацию долгостроев среди регионов РФ. Всего в Краснодарском крае были восстановлены права собственников более 2,3 тыс. квартир. В частности, в Новороссийске ввели в эксплуатацию проблемный жилой комплекс «Одиссей» , строительство которого началось в 2012 году, в Краснодаре достроили ЖК «Версаль», разрешение на возведение которого было выдано еще в 2009 году.

Наталья Решетняк