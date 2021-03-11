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В Новороссийске из-за урагана включат сирены

Сегодня, 11 марта 2021, в Новороссийске в связи с усилением ветра до ураганных значений  задействуют системы оповещения. Решение принято главой города Игорем Дяченко. Сирены включат в 13:00.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в Новороссийске объявлено экстренное предупреждение по сильному северо-восточному ветру. Днем 11 марта 2021 года скорость  ветра достигнет 27-32 м/с. Высота волн составит 13-20 дм. Ожидается парение моря и медленное обледенение судов. 12 марта порывы ветра достигнут 35 м/с. Жителей и гостей города просят быть внимательными и осторожными. 

Кроме того, из-за урагана ГИБДД ввела временное ограничение для движения грузового транспорта на участке трассы М4 «Дон» (между Новороссийском и Геленджиком).

Наталья Решетняк


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