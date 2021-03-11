11 марта, четверг
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Краснодар. Кубань, Адыгея

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На Новороссийск обрушился ураганный ветер скоростью до 35 метров в секунду

В Новороссийске объявлено экстренное предупреждение по сильному северо-восточному ветру. Как сообщили в городском управлении ГО И ЧС,  днем 11 марта 2021 года скорость  ветра достигнет 27-32 м/с. Высота волн составит 13-20 дм. Ожидается парение моря и медленное обледенение судов.

Кроме того, ожидается ухудшение погодных условий в виде снега. По данным Краснодарского ЦГМС – филиал ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС», температура воздуха ночью и утром -6…-8 градусов. 12 марта порывы ветра достигнут 35 м/с. Жителей и гостей города просят быть внимательными и осторожными. 

Как сообщал “Ъ-Кубань”, ранее синоптики спрогнозировали существенное понижение температуры воздуха в предгорных районах Краснодарского края 11 и 12 марта. Столбик термометра может опуститься до -15 градусов.

Наталья Решетняк


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