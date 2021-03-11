ГИБДД ограничила движение грузовиком между Новороссийском и Геленджиком из-за урагана

Временное ограничения для грузового транспорта ввели 11 марта 2021 года на участке трассы М4 «Дон» (между Новороссийском и Геленджиком). Об этом сообщили в ГИБДД Новороссийска. Решение принято из-за сильного ветра и снега.

Ограничение вводится на участке трассы в сторону Геленджика 1537 км (+ 900 м). «Рекомендуем автолюбителям не выезжать за пределы населенных пунктов. При движении, в случае крайней необходимости поездки, быть внимательными», - говорится в сообщении Госавтоинспекции.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в Новороссийске объявлено экстренное предупреждение по сильному северо-восточному ветру. Его скорость достигает 35 м/с.

Наталья Решетняк