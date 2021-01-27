Кубань опустилась на девятое место по продажам автобусов в России

В Краснодарском крае за 2020 год продали 358 автобусов. Это на 51,5% меньше, чем годом, следует из материалов аналитического агентства «Автостат Инфо».

Кубань заняла девятое место по объемам продаж. Лидерами сегмента стали Москва (1912), Московская область (1054) и Санкт-Петербург (885).

Краснодарский край также показал самую сильную динамику падения продаж автобусов в России среди 10 регионов-лидеров. Сильнее всего продажи автобусов выросли в Тверской области – в 3,9 раза, а также в Московской области – на 114,7%.

Всего в России в 2020 году было продано 13,3 тыс. автобусов – на 4,5% меньше, чем годом ранее. В структуре продаж лидировали отечественные марки – «ПАЗ», «ЛиАЗ» и «НефАЗ». Продажи автобусов-иномарок сократились на 32,5% – до 1137 штук.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в Краснодарском крае в январе-ноябре 2020 года продали 316 новых автобусов. Это на 55% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. По этому показателю Кубань занимала седьмое место в РФ.

Алексей Белянин