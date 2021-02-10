Продажи автобусов в Краснодаре в январе 2021 года упали на 57%

В Краснодаре в январе 2021 года купили 35 новых автобусов. Это на 56,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из материалов аналитического агентства «Автостат».

Тем не менее, по этому показателю краевой центр занимает 4-е место в России. Среди топ-10 городов-лидеров по количеству приобретенных автобусов Краснодар также показал наибольшее падение продаж.

Лидером рынка в минувшем месяце стал Псков, где было продано 109 новых автобусов – в 50 раз больше, чем годом ранее. На втором месте находится Москва (84 автобуса), замыкает первую тройку Новомосковский район – 40 автобусов.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в Краснодарском крае за 2020 год продали 358 автобусов. Это на 51,5% меньше, чем годом ранее. По этому показателю регион опустился на девятое место в России.

В Краснодаре в январе 2021 года продали 1207 новых автомобилей. Это на 3,3% больше, чем годом ранее.

Алексей Белянин