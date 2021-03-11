Вторая партия вакцины «Спутник V» прибыла в Мексику

В Мексику доставлена новая партия российской вакцины от коронавируса COVID-19 «Спутник V», сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Первые 200 тыс. доз препарата прибыли в страну в конце февраля.

«Прибыли намеченные на сегодня 200 тыс. доз "Спутника V". Это второй компонент вакцины к тем, что уже были применены»,— написал в Twitter министр здравоохранения Мексики Марсело Эбрард. Российский препарат предназначен для вакцинации населения старше 60 лет.

Sputnik en Mexico : pic.twitter.com/GvUQj0rrI4 — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) March 10, 2021

Всего власти Мексики рассчитывают на поставки 24 млн доз препарата. Также страна договорилась о поставках вакцины британской компании AstraZeneca. Кроме того, совместно с Аргентиной Мексика заключили соглашение с AstraZeneca о производстве вакцины для последующего распространения 250 млн доз в Латинской Америке.

По данным университета Джонса Хопкинса, Мексика остается на 13-м месте по числу заражений коронавирусом (более 2,1 млн) и на третьем по числу смертей (более 191 тыс). К началу марта в стране от COVID-19 привились около 2,2 млн человек (1,7% населения).

Ученые о российской вакцине — в материале “Ъ” «"Спутник V" — это еще не все».