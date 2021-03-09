«Спутник V» — это еще не все

Как убедить западных скептиков, что российская вакцина — не внезапная сенсация, рассказывает Ирина Короткова, гендиректор «Инконсалт К», компании—оператора программы мегагрантов.

Создание российскими учеными вакцины от коронавируса вызвало на Западе бурю эмоций. В то время как на политическом уровне разных стран решается вопрос о допуске (или недопуске) и поставках российского лекарства, западная пресса даже после публикации в авторитетнейшем научном журнале The Lancet продолжает выражать удивление и недоверие, что русские смогли сделать «Спутник V». Это так же неожиданно, как запуск спутника в 1957 году. Как преодолеть недоверие к российским научным достижениям если не у западных журналистов, для которых скепсис — часть профессии, то по крайней мере у широкой аудитории?

Хочу напомнить, что в самых развитых странах мира сегодня живут и работают авторитетнейшие ученые, знакомые с российской наукой не только по научным публикациям, но и по собственному успешному опыту научной работы. Имею в виду ученых—участников программы мегагрантов.

Для России программа мегагрантов, начатая десять лет назад, стала первым крупным проектом международной научной кооперации. Ее суть — привлечение для работы в нашей стране ведущих мировых ученых и создание при отечественных университетах и научных организациях новых исследовательских лабораторий под их руководством. За прошедшие годы в рамках программы открыты 272 новые научные лаборатории, еще 43 в настоящее время находятся в стадии создания. Учеными-мегагрантниками, среди которых лауреаты Нобелевской и Филдсовской премий, опубликованы около 7 тыс. статей в научных журналах, получены более 1,4 тыс. патентов и свидетельств об охране объектов интеллектуальной собственности.

Из 272 выданных к концу 2020 года Минобрнауки мегагрантов наибольшее количество — по 31 — было выделено на исследования в области медицины и медицинских технологий, а также в области физики. На исследования в области биологии было выделено 25 грантов, в области наук о земле и смежных экологических наук — 23, исследования в сфере технологий материалов были профинансированы в рамках 20 грантов программы. В общей сложности исследования по программе мегагрантов ведутся в 16 областях наук.

В течение этих лет в программе мегагрантов приняли участие 69 ученых из США, 29 — из Германии, 20 — из Франции, 18 — из Великобритании. Также в программе принимают участие исследователи из Японии, Швеции, Швейцарии, Китая — всего в проекте участвуют исследователи из 32 стран. Значительную часть ученых, под руководством которых в России велись и ведутся исследования по программе мегагрантов, составляют наши соотечественники — российские исследователи, покинувшие нашу страну в 90-х годах. Для них программа мегагрантов стала возможностью заниматься наукой на родине, некоторые из них практически вернулись в нашу страну. Это весьма и весьма уважаемые на Западе ученые, действительные члены различных международных научных организаций, таких как Королевское химическое общество, Европейское общество кардиологов, Общество промышленной и прикладной математики и др.

Один из важнейших принципов программы заключается в том, что ведущие мировые ученые лично приезжают в Россию и проводят в нашей стране не менее трех месяцев в год в течение трех лет, на которые выдается мегагрант, руководя созданием и развитием лабораторий и исследованиями. Таким образом, за три года ученый—участник программы проводит в нашей стране от 9 до 12 месяцев. Это, согласитесь, немалый период времени, в течение которого любой человек вполне в состоянии понять, кто его окружает, каков уровень подготовки его коллег по лаборатории, что представляет собой российский научный мир в принципе. И одним из результатов программы мегагрантов помимо научных достижений стало, безусловно, доверие к нашей науке со стороны мировых научных светил. Это подтвердил и лауреат Нобелевской премии по физике и участник программы Жерар Муру в ходе Всероссийского научного форума «Наука будущего — наука молодых», проходившего в ноябре. Муру, под руководством которого была создана и успешно работает лаборатория в Нижегородском университете им. Н. И. Лобачевского, подчеркнул в ходе своего выступления, что развитие современной мировой науки невозможно без участия России и Россия — один из важнейших участников мировой науки, в этом не может быть никаких сомнений.

Замечу, что к мнению ученых-мегагрантников прислушиваются не только их коллеги по науке, но и большой международный бизнес. В прошлом году, к примеру, благодаря усилиям ученого-мегагрантника, ныне профессора МГУ Дмитрия Иванова, вернувшегося в Россию из Франции, Московский государственный университет вошел в научно-образовательный консорциум, созданный ведущими научными и образовательными организациями Европы с целью совместного проведения исследований в области материаловедения и химии, а также для обмена опытом и образовательными программами в этих областях науки. В консорциум помимо МГУ вошли 14 европейских университетов и научно-инновационных организаций, такие как Институт Карно, Европейское материаловедческое общество (EMRS), университеты Страсбурга и Верхнего Эльзаса, Институт Шарля Садрона, iCube, LIMA, Национальный научный центр Франции (CNRS), Национальный институт здравоохранения и медицинских исследований Франции (INSERM). Организация в своих исследованиях среди прочего будет сосредоточена на изучении мультикомпозитных материалов, обладающих наноструктурной организацией. Партнерами консорциума со стороны бизнеса стали девять транснациональных компаний, в том числе BASF, Bayer, Total и URGO и др.

Ученые-мегагрантники знают Россию, знакомы с российской наукой, относятся к нашим научным исследованиям с пониманием и уважением. Им точно чужд скепсис по отношению к тому, что происходит в российской научной жизни. И было бы правильно и полезно пригласить этих уважаемых людей к тем научным мероприятиям, которые направлены на внешние аудитории. Уверена, это поможет убедить Запад, что создание российскими учеными вакцины от коронавируса — не случайность и не чудесное стечение обстоятельств.

Целью Года науки и технологий, объявленного президентом России, является дальнейшее развитие науки и технологий в нашей стране. Очевидно, он может и должен стать поводом для продвижения успехов российской науки и на внешние аудитории и стать хорошим поводом для преодоления того недоверия, которое культивируется к нашей науке со стороны мировых средств массовой информации. Нам есть о чем рассказать и кого пригласить к участию в мероприятиях Года науки.