Первая партия вакцины «Спутник V» прибыла в Мексику

Первая партия российской вакцины против COVID-19 «Спутник V» доставлена в Мексику, препарат прибыл в Международный аэропорт Мехико из Москвы. По информации правительства страны, первая партия включает 200 тыс. доз вакцины.

В аэропорту самолет встретили глава МИД Мексики Марсело Эбрард и посол России Виктор Коронелли, сообщает «РИА Новости». Первая партия будет использована для иммунизации населения старше 60 лет. Общий объем поставок, на который рассчитывают власти,— 24 млн доз препарата. Минздрав Мексики намерен начать вакцинацию российским препаратом сегодня, 23 февраля.

Ранее Мексика получила из Индии партию из 870 тыс. доз вакцины британской компании AstraZeneca. Мексика и Аргентина заключили соглашение с AstraZeneca о производстве вакцины для последующего распространения 250 млн доз в Латинской Америке.

По последним данным, с начала эпидемии в Мексике заразились 2 043 632 человека, эта цифра включает 180 536 летальных случаев. Сейчас болеют 47 168 человек.