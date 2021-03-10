Чистый отток капитала из России в январе–феврале составил $12 млрд

Чистый вывоз капитала из РФ частным сектором в январе-феврале 2021 года снизился по сравнению с прошлым годом и составил $12 млрд, следует из данных Банка России.

«Сальдо финансовых операций частного сектора по итогам января-февраля 2021 года сложилось в размере $12 млрд США ($14,7 млрд США в сопоставимом периоде прошлого года) и сформировано в основном наращиванием иностранных активов как банками, так и прочими секторами»,— говорится в сообщении регулятора.

Чистый отток частного капитала из РФ в январе 2021 года составил $8 млрд, по итогам 2020 года — $47,8 млрд, что в 2,2 раза больше, чем годом ранее. Наибольший отток капитала из России ($67,5 млрд) был отмечен в 2018 году.

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