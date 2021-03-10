«Норникель» выплатил 146 млрд руб. штрафа за аварию в Норильске

«Норильско-Таймырская энергетическая компания» (входит в «Норникель») полностью оплатила штраф в размере 146,2 млрд руб. за ущерб окружающей среде после аварии в Норильске. Средства своей «дочке» предоставил «Норникель».

«Возмещение вреда водным объектам в размере 145 492 562 907,96 руб. направлено в доход федерального бюджета. Возмещение вреда почвам в размере 684 904 320 руб.— в доход муниципального образования — г. Норильск»,— говорится в сообщении «Норникеля».

29 мая 2020 года произошла авария на ТЭЦ-3, которая принадлежит дочерней компании «Норникеля». В результате просадки опор фундамента резервуара разлилось более 21 тыс. тонн дизельного топлива. Суд взыскал с «дочки» «Норникеля» рекордные 146 млрд руб. по иску Росприроднадзора. Компания оценивала нанесенный ею ущерб в семь раз ниже, но в итоге не стала обжаловать решение суда.

Подробности — в материале «"Норникелю" отлился разлив».