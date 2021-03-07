ФК «Краснодар» с рекордным счетом 1:6 проиграл московскому «Спартаку»

Футбольный клуб «Краснодар» с разгромным счетом в гостях проиграл московскому «Спартаку» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги. Матч закончился со счетом 6:1 в пользу хозяев поля. Поражение команды из столицы Кубани стало самым разгромным в истории клуба.

Первый мяч москвичи забили уже на второй минуте: отличился нападающий Александр Соболев. Удвоить преимущество «Спартаку» удалось уже через шесть минут: второй гол в ворота Станислава Акгацева забил Квинси Промес. Вторая половина тайма осталась за «Краснодаром»: гостям удалось создать несколько опасных моментов у ворот «Спартака», однако счет на табло остался неизменным.

На 56-й минуте единственный мяч со стороны «Краснодара» удалось забить полузащитнику Юрию Газинскому, однако после этого хозяева поля забили еще четыре безответных мяча. На 60-й минуте дубль оформил Александр Соболев, на 63-й минуте – Джордан Ларссон, на 75-й Эсекьель Понсе. Кроме того, на 82-й минуте второй дубль оформил Джордан Ларссон, установив окончательный исход матча.

Нынешнее поражение стало уже четвертым для «Краснодара» с начала 2021 года. Сначала подопечные Мурада Мусаева дважды проиграли загребскому «Динамо» в 1/16 Лиги Европы – 2:3 и 1:0. Затем «Краснодар» уступил «Сочи» в 1/8 Кубка России. Кроме того, как сообщал “Ъ-Кубань”, 28 февраля ФК «Краснодар» не смог переиграть на своем поле «Урал» в мате 20-го тура Российской премьер-лиги. Матч закончился со счетом 2:2.

Алексей Белянин