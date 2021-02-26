ФК «Краснодар» выбыл из весенней стадии еврокубков

Футбольный клуб «Краснодар» второй раз проиграл загребскому «Динамо» в рамках 1/16 Лиги Европы, завершив выступление в весенней стадии еврокубков.

Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу команды из столицы Хорватии (4:2 – по сумме двух встреч). Единственный мяч на 31-й минуте после ошибки Реми Кабелла забил полузащитник «Динамо» Мислав Оршич.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, 18 февраля «Краснодар» на своем поле проиграл загребскому «Динамо» со счетом 2:3.

«Краснодар» был последним российским клубом в еврокубках нынешнего сезона.Минувшей осенью санкт-петербургский «Зенит» и московский «Локомотив» заняли последнее место в своих группах в розыгрыше Лиги чемпионов. Кроме того, ЦСКА не смог выйти из группы в весеннюю стадию турнира. Претендовавшие на участие в Лиге Европы «Ростов» и московское «Динамо» не смогли пройти квалификационную стадию.

Следующий матч подопечные Мурада Мусаева проведут 28 февраля: в рамках 20-го тура Российской премьер-лиги «Краснодар» встретится с екатеринбургским «Уралом».

Алексей Белянин