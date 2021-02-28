«Краснодар» сыграл вничью с «Уралом» в первом матче весенней части РПЛ

Футбольный клуб «Краснодар» не смог переиграть на своем поле «Урал» в мате 20-го тура Российской премьер-лиги. Матч закончился со счетом 2:2.

Первый мяч хозяева поля забили уже на 12-й минуте: отличился воспитанник «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов. Однако на 33-й минуте команде из столицы Кубани пришлось провести внеплановую замену после травмы защитника Евгения Чернова, а еще спустя две минуты после второй желтой карточки был удален еще один защитник Игорь Смольников.

После перерыва «Урал» взял инициативу в свои руки и активно начал атаковать ворота «Краснодара». Это привело к тому, что на 52-й минуте первый гол забил, а на 59-й – оформил дубль полузащитник екатеринбуржцев Рафал Августиняк. Сравнял счет, оформив окончательный исход матча, на 86-й минуте полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла.

Следующий матч «Краснодар» проведет 7 марта: на своем поле подопечные Мурада Мусаева встретятся с московским «Спартаком».

Как сообщал “Ъ-Кубань”, 26 февраля «Краснодар» второй раз проиграл загребскому «Динамо» в рамках 1/16 Лиги Европы, завершив выступление в весенней стадии еврокубков. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу команды из столицы Хорватии (4:2 – по сумме двух встреч).

О том, как ФК «Краснодар» выступал в еврокубках в нынешнем сезоне, читайте в материале “Ъ-Кубань” «Лучшие из худших»

Алексей Белянин